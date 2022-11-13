天舟貨運飛船將會常態化發射　每半年一次

11月12日，長征七號運載火箭搭載天舟五號貨運飛船在文昌航天發射場點火升空，天舟五號貨運飛船進入預定軌道後，採取自主快速交會對接模式，用時僅兩小時就成功與中國太空站對接。

《新華社》報道，天舟貨運飛船未來會每半年發射一次，形成常態化發射。



太空站「T」字構型完成後，貨運飛船將會繼續執行太空站運營階段的任務，為航天員提供物資保障、支持太空站在軌運營和空間科學實驗。

航天科技集團五院天舟貨運飛船總設計師白明生稱，為了滿足密集發射的需要，天舟貨運飛船實行組批生產的方式，「同一批次的外形、功能相似或相近」。

他介紹，從天舟六號開始，貨運飛船會升級系統，例如改進貨物艙，大幅度增強密封艙的貨物運輸能力等；升級後，貨運飛船為航天員提供的物資將可以支撐更長時間。

11月12日，搭載天舟五號貨運飛船的長征七號遙六運載火箭在文昌航天發射場點火發射。（新華社）

長征七號運載火箭是天舟貨運飛船的「專屬座駕」，為了配合常態化發射，發射場也在優化發射前流程，提升可靠性。

西昌衞星發射中心總工程師鍾文安介紹，發射場正重新梳理測試項目，將火箭測發周期調整為27天，相比長征七號首飛時減少15天，「現在天舟任務測試、發射能夠在一個月內完成，極大提升了火箭發射工作效率」。