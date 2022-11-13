神舟十四號航天員進入天舟五號貨運飛船 將按計劃搬運物資
11月12日，搭載天舟五號貨運飛船的長征七號遙六運載火箭發射升空，進入預定軌道後，採取自主快速交會對接模式，從發射升空到成功對接太空站僅用時2小時，創下世界紀錄。
今日（13日）下午3時03分，神舟十四號航天員順利進入天舟五號，將按計劃開展貨物轉運等相關工作。
神舟十四號航天員今日下午2時18分成功開啟天舟五號貨物艙艙門，在完成環境檢測等準備工作後，於3時03分進入天舟五號貨運飛船。
本次天舟五號貨運飛船入軌後，採取自主快速交會對接模式，成功對接天和核心艙後向端口，首次實現2小時自主快速交會對接，也是中國太空站首次在有航天員駐留的情況下與貨運飛船交會對接。
在本次任務中，中國航天科技集團八院承擔了天舟貨運飛船電源分系統、對接機構分系統、推進艙結構與總裝、測控通信子系統、總體電路分系統推進艙電纜網的研製工作。
八院介紹，天舟五號貨運飛船採用2小時快速交會對接模式，對於提升中國太空站交會對接水平，提升太空站任務應急物資補給能力具有重要意義。
作為太空站建造的關鍵核心產品，對接機構是實現太空站各個艙段間在軌連接、組合運行的重要系統。自2011年至今，已有21套對接機構在軌完成25次對接，但隨着太空站構型的不斷改變，組合體的體量也在不斷變化，也是對接機構必須面臨的全新考驗。
此次天舟五號的對接目標達到80噸量級，是太空站建造以來對接機構迎來的最大噸位。不過，2.0版對接機構在設計階段時已充分考慮到如今太空站建造需要具備的8至180噸各種噸位、各種方式的對接能力，特別是天舟五號對接機構，更是開展了數十次與80噸對接目標的捕獲緩衝試驗，驗證產品的可靠性。
本次發射升空的天舟五號貨運飛船，是太空站「T」字基本構型組裝完成後，首艘停靠的飛行器。隨着太空站進入常態化運營階段，貨運飛船將繼續承擔起運輸物資、補給燃料、下行廢棄物。