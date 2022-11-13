神舟十四號航天員進入天舟五號貨運飛船　將按計劃搬運物資

11月12日，搭載天舟五號貨運飛船的長征七號遙六運載火箭發射升空，進入預定軌道後，採取自主快速交會對接模式，從發射升空到成功對接太空站僅用時2小時，創下世界紀錄。

今日（13日）下午3時03分，神舟十四號航天員順利進入天舟五號，將按計劃開展貨物轉運等相關工作。



神舟十四號航天員今日下午2時18分成功開啟天舟五號貨物艙艙門，在完成環境檢測等準備工作後，於3時03分進入天舟五號貨運飛船。

本次天舟五號貨運飛船入軌後，採取自主快速交會對接模式，成功對接天和核心艙後向端口，首次實現2小時自主快速交會對接，也是中國太空站首次在有航天員駐留的情況下與貨運飛船交會對接。

在本次任務中，中國航天科技集團八院承擔了天舟貨運飛船電源分系統、對接機構分系統、推進艙結構與總裝、測控通信子系統、總體電路分系統推進艙電纜網的研製工作。

八院介紹，天舟五號貨運飛船採用2小時快速交會對接模式，對於提升中國太空站交會對接水平，提升太空站任務應急物資補給能力具有重要意義。

11月12日，搭載天舟五號貨運飛船的長征七號遙六運載火箭在文昌航天發射場點火發射。（新華社）

作為太空站建造的關鍵核心產品，對接機構是實現太空站各個艙段間在軌連接、組合運行的重要系統。自2011年至今，已有21套對接機構在軌完成25次對接，但隨着太空站構型的不斷改變，組合體的體量也在不斷變化，也是對接機構必須面臨的全新考驗。

此次天舟五號的對接目標達到80噸量級，是太空站建造以來對接機構迎來的最大噸位。不過，2.0版對接機構在設計階段時已充分考慮到如今太空站建造需要具備的8至180噸各種噸位、各種方式的對接能力，特別是天舟五號對接機構，更是開展了數十次與80噸對接目標的捕獲緩衝試驗，驗證產品的可靠性。

本次發射升空的天舟五號貨運飛船，是太空站「T」字基本構型組裝完成後，首艘停靠的飛行器。隨着太空站進入常態化運營階段，貨運飛船將繼續承擔起運輸物資、補給燃料、下行廢棄物。