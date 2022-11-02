《自然》：未來10年　科學家們將在「天宮」展開過千項實驗

10月31日，夢天實驗艙在海南文昌發射場搭乘長征五號B遙四運載火箭發射升空，該任務是天宮太空站「T」字基本構型組裝完成的收官之戰。據英國《自然》雜誌28日報道，天宮太空站即將建成，未來10年，科學家們將在「天宮」開展1000多項實驗，部分會試圖重現國際太空站上的成果。



發射後，夢天實驗艙與天和核心艙、問天實驗艙三艙形成T字構型，報道指，作為軌道上唯二的實驗室，「天宮」預計有10年的壽命使用，期間，科學家們將在天宮太空站開展1000多項科學實驗，包括研究微重力對活組織的影響以及火焰的燃燒情況等。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）太空技術研發專家索薩對此形容，天宮太空站為中國研究人員開闢了一個新的「科學遊樂場」。

夢天實驗艙與太空站組合體交會對接示意動畫。 （中國航天科技集團）

據中國科學院空間應用工程與技術中心主任張偉研究員介紹，現時已有逾25個研究項目正在天宮太空站展開，包括研究微重力對植物細胞、骨骼和肌肉以及熔融材料的影響，還有蛋白質結晶實驗。另外，中國航天員已將約12000粒種子帶到天宮太空站，包括苜蓿、燕麥和真菌種子等，它們將被暴露在宇宙輻射和微重力下半年，待明年4月送回地球種植。而來自中國科學院的報告也透露，今年7月下旬，在問天實驗艙種植的水芹和水稻幼苗已經開始發芽。

據報道，天宮太空站設有20多個配有離心機、冷卻室、高溫爐、激光器和光學原子鐘的小型實驗室，它們將用作類似於在國際太空站（ISS）上開展的實驗，包括研究宇航員長期身處近地軌道下，對健康有何影響，以及防止各種材料發生火災、氣體的量子特性等。太空站外部的3個設施還將有助於研究宇宙輻射對植物和微生物產生的影響。索薩表示，新的實驗室代表研究人員可重覆在國際太空站上進行的實驗，以檢驗結果是否可以重現。