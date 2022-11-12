疫情｜廣州已對28873人解除隔離　包括密接、次密接、入境人員

廣州的新冠疫情持續，周五（11日）錄得新增3180宗本土感染，當中2921宗為無症狀感染者、259宗為輕型確診。值得注意的是，當局已對16527名密切接觸者的密切接觸者（次密接）解除隔離。



廣州已對16527名次密接解除隔離。（視覺中國）

廣州市衛健委副主任、新聞發言人張屹表示，廣州將結合目前疫情防控形勢特點，落實提級指揮、扁平化運行等要求，積極推動國家優化防控二十條措施的穩妥落地。

截至目前，廣州市已對集中隔離期滿5天、核酸檢測結果陰性的5094名本地密切接觸者和7252名入境人員有序解除集中隔離，閉環轉入社區管理，落實3天居家隔離，非就醫等緊急情況不得外出；同時，對16527名次密接解除隔離。

張屹稱，對於解除集中隔離時，原居住點仍處於管控區內的解隔人員，如果在管控區域外有臨時住所的，可向隔離酒店申請，對接目的地社區，閉環轉運至臨時住所，落實3天居家隔離；如在管控區域外無臨時住所的，建議在隔離酒店繼續完成「5+3」全程健康管理。

另外，廣州市疾控中心黨委書記張周斌提醒，防控措施不斷優化和調整期間，疫情仍未過去，個人的健康管理仍不能放鬆。如果被賦予紅碼或者黃碼，亦代表是有被感染風險的，一定要按照要求，做好居家隔離或者居家健康監測。