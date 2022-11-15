安徽合肥倡婚宴應辦盡辦：是新人的大事也是全市的喜事

國務院聯防聯控機制上周五（11日）發布通知，對防疫二十條措施進一步優化後，各地亦對原有的防疫政策進行調整。與之前提倡的「婚宴緩辦，喪事簡辦」不同的是，安徽合肥周一（14日）宣布婚宴應辦盡辦，並稱這是「新人的大事，也是全市的喜事。」



安徽合肥強調，核酸採樣點只能增加不能減少，時間只能延長不能縮短。（新華社）

據合肥市人民政府發布消息，合肥市14日召開防疫工作視像會議時指出，經過全市上下不懈努力，當前疫情防控形勢越來越好，與此同時壓力越來越大、責任越來越重。要盡最大努力早發現早處置，堅決避免想當然無所謂，確保疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

會議表示，「外防帶入」關鍵在道口，要增派人員力量，優化工作流程，為來返合肥人員做好最新二十條優化措施的解讀答疑，耐心溝通，熱心服務，科學使用「抗原篩」和「落地檢”」，確保早發現、早處置。

會議提到，婚宴應辦盡辦，「這是新人的大事，也是全市的喜事，倡導婚事新辦、喜事簡辦，不搞大操大辦，把喜事辦得更喜慶。」餐飲經營單位要安排人員督促顧客掃場所碼，查驗「兩碼」和48小時核酸檢測報告，提醒顧客在公共區域活動時規範佩戴口罩。

會議稱，核酸採樣要讓群眾就近就便，採樣點位只能增加不能減少，時間只能延長不能縮短，科學增設黃碼通道，嚴格執行技術規範，堅決避免採樣點成為傳播點。

會議還強調，要耐心細緻解決群眾生產生活困難，對通過12345（市民服務熱線）等反映的問題，要第一時間受理、轉辦和回應。