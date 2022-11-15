廣東疫情｜增5633本土個案　官方：堅決防止「一刀切」、層層加碼

廣東本土新冠疫情持續，昨日（14日）新增5633宗本土個案，它們分別為173宗本土確診、5047宗本土無症狀感染者以及413宗本土無症狀轉確診病例。

同日，省疫情防控工作電視電話會議召開，同時套開省新冠肺炎防控領導小組（指揮部）會議。省委書記黃坤明強調，要堅決把疫情擴散蔓延的勢頭遏制住。而廣州市委常委會召開擴大會議強調，要狠抓從快「追陽」，加強人員培訓，完善工作機制，將「追陽」和隔離結合起來並聯推進，第一時間落地找人，做到日清日結。



昨日新增本土確診病例包括廣州147宗，深圳1宗，珠海1宗，佛山2宗，韶關2宗，惠州1宗，中山1宗，陽江5宗，湛江2宗，茂名4宗，肇慶2宗，清遠5宗；新增本土無症狀感染者包括廣州4977宗，深圳4宗，珠海1宗，佛山23宗，韶關1宗，梅州2宗，惠州2宗，東莞20宗，中山8宗，陽江2宗，茂名2宗，清遠4宗，揭陽1宗；本土無症狀轉確診病例包括廣州405宗，珠海1宗，茂名7宗。另外，新增19宗境外輸入確診病例及35宗境外輸入無症狀感染者。

針對該省疫情，黃坤明強調要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，落實好第九版防控方案和二十條優化措施，進一步抓實抓細該省防控工作，提高科學防控精準防控水平，緊緊依靠人民群眾，築牢疫情防控的嚴密防線。要清醒認識當前防控形勢的嚴峻性複雜性，把打贏疫情防控攻堅戰作為當前全省重中之重的工作來抓，下定決心、堅持堅守，堅決把疫情擴散蔓延的勢頭遏制住。要聚焦重點區域集中力量攻堅，統籌資源力量，堅持以快制快，提高核酸篩查、流調溯源、風險劃分、隔離轉運效率，快速斬斷傳播鏈，盡快實現社會面動態清零。要嚴防發生新的聚集性疫情，加強城中村、工業園區、港口、碼頭、交通站場等人員密集場所，學校、醫院、隔離點等重點場所和8類特殊場所的防疫管理，守住外防輸入、區域協同、粵港澳聯防聯控「三條防線」。要穩妥銜接二十條優化措施，研究制定具體實施方案，抓好政策解讀、培訓指導和風險應對，全面加強防控力量和資源儲備。要壓實責任、狠抓落實，形成決戰決勝的強大合力。

廣州市疫情持續，備受關注。而在日前，內媒走訪多家超市發現，當地貨物儲備充足。（廣州日報·新花城）

對於廣州市的疫情，黃提到，經過前期努力，當地疫情防控取得積極成效，但形勢依然嚴峻複雜。要堅定信心、迎難而上，擔當作為、團結奮鬥，全力以赴打贏這場攻堅戰，守護好父老鄉親的健康安全。要優化完善指揮體系，更好統籌省市資源，推動力量資源下沉，提高防控工作效率。要全力遏制住海珠疫情，有效規範社區管控，落實應檢盡檢、應轉盡轉、應隔盡隔、應治盡治要求，盡快消除潛在風險，盡快實現社會面動態清零。要嚴防白雲、番禺、荔灣等區疫情擴散，採取有效管控措施，阻斷社區傳播風險。要做好重點場所、重點人群的排查和管理，嚴格落實各項防控措施，防止出現新的聚集性疫情。要保障好防控區群眾的生活和就醫等需求，做好思想引導和心理疏導，主動發布權威信息，及時回應群眾關切，凝聚同心抗疫的強大合力。

另一方面，省長王偉中提到，廣州市要分區分類打好疫情殲滅戰，進一步提高核酸檢測效率，全方位提高安全隔離轉運水平，做細做實高風險區管控和居家隔離管理，盡快實現社會面動態清零。其他有疫情的市要堅持提級指揮、扁平化管理和市區一體化運作，高質高效開展核酸篩查，做深做透流調溯源，全力把疫情控制在「點」上。要堅持精準施策，按照「管行業必須管疫情防控」的要求，織牢常態化疫情防控網。要強化人文關懷，打通生活物資供應配送「最後一米」，切實保障好群眾就醫購藥需求，高效解決群眾反映的急難愁盼問題，讓防疫有力度更有溫度。要堅持問題導向，堅決防止「一刀切」、層層加碼等現象，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。