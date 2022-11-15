疫情｜昨增1.7萬本土個案　官媒重提「動態清零」：堅定不移貫徹

國家衛健委數據，昨日（14日0時至24時）內地本土新增個案17772宗。《人民日報》繼昨日「仲音」發文評「外防輸入，內防反彈」後，今晨（15日）再發文稱，要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。



昨日內地本土確診病宗1621宗，其中廣東586宗，北京303宗，重慶157宗，河南149宗，內蒙古84宗，四川84宗，山西46宗，陝西40宗，雲南37宗，新疆28宗，浙江17宗，貴州13宗，江蘇12宗，福建9宗，山東、青海各8宗，湖南7宗，河北、甘肅各6宗，黑龍江5宗，西藏4宗，天津、安徽各3宗，遼寧、湖北各、海各南2宗。無新增死亡病例。

同日報告本土新增無症狀感染16151宗，廣東5047宗，重慶2794宗，河南2138宗，內蒙古1247宗，甘肅819宗，新疆771宗，河北529宗，青海517宗，黑龍江371宗，雲南248宗，四川243宗，湖南215宗，山西214宗，陝西187宗，山東171宗，北京159宗，安徽87宗，湖北77宗，天津73宗，江蘇61宗，貴州36宗，浙江35宗，廣西23宗，江西19宗，遼寧18宗，西藏17宗，上海16宗，福建12宗，寧夏6宗，海南1宗。

截至昨日24時，內地現有確診病例14473宗（其中重症21宗），累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例275420宗。

《人民日報》仲音：「動態清零」是疫情防控最佳選擇

昨日《人民日報》署名「仲音」發表評論文章，提到要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」的總策略。今日仲音補充，要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

評論指，11月10日習近平主持召開中共中央政治局常委會會議，會議研究部署進一步優化防控工作的二十條措施，要求「堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。11日，國務院聯防聯控機制公佈的「二十條措施」，是為穩中求進，不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」。

文章表示，常態化疫情防控以來，正是因為堅持科學精準、動態清零，才頂住一輪又一輪疫情的衝擊，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，取得重大積極成果。實踐證明，堅持動態清零，是堅持人民至上、生命至上的必然要求，是尊重科學、尊重規律的有力體現，是現階段我國及時有效控制疫情的最佳選擇。

評論指，實施動態清零政策是以習近平同志為核心的黨中央從黨的性質宗旨出發、從中国國情出發確定的，堅持動態清零是14億多人口大國當前務必守住的疫情防控底線。只有堅定不移貫徹「動態清零」總方針，才能最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

評論稱「動態清零」的精髓是快速、精準。要集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望、各行其是。要堅持科學精準防控，準確分析疫情風險，採取更為精準的舉措，規範核酸檢測、集中隔離、居家隔離和健康監測，精準判定風險區域和人員，整治「層層加碼」、「一刀切」，減少因疫情給群眾帶來的不便。

評論指，中國有決心有能力也有信心有實力落實好「動態清零」總方針，直至抗擊疫情取得最後勝利。