疫情｜內地新增本土個案破2萬　北大1學生陽性實行非必要不出入校

據國家衛健委數據，內地昨日（15日）新增20059宗新冠肺炎本土個案，分別為1568宗本土確診及18491宗本土無症狀感染者。



新增本土確診包括廣東564宗，河南200宗，北京197宗，重慶126宗，內蒙古82宗，山西66宗，陝西62宗，四川61宗，黑龍江35宗，新疆30宗，江蘇25宗，雲南22宗，福建19宗，山東13宗，甘肅13宗，浙江12宗，貴州10宗，湖南6宗，海南6宗，遼寧4宗，湖北4宗，天津2宗，上海2宗，安徽2宗，西藏2宗，青海2宗，河北1宗。無新增死亡病例。無新增疑似病例。另有55宗境外輸入病例。

新增本土無症狀感染則包括廣東6215宗，重慶2688宗，甘肅2688宗，河南1674宗，內蒙古1194宗，新疆816宗，青海531宗，河北408宗，黑龍江288宗，山西259宗，四川248宗，陝西191宗，湖南185宗，雲南185宗，北京174宗，山東156宗，江蘇126宗，安徽82宗，天津78宗，湖北78宗，浙江37宗，廣西35宗，貴州27宗，遼寧24宗，吉林23宗，江西20宗，福建15宗，寧夏15宗，上海14宗，西藏12宗，海南5宗。另有85宗境外輸入無症狀感染。

截至昨日24時，內地現有確診病例15345宗（其中重症29宗），累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例277043宗。

北京大學一學生核酸陽性 實行非必要不入校、出校

北京大學有學生陽性。（VCG）

今日（16日），北京大學疫情防控工作領導小組辦公室通報指，當日凌晨，校方接到核酸檢測機構信息，指燕園校區核酸採樣樣本中發現1管「十混一」結果異常，經復檢，確定1名學生檢測結果呈陽性。

校方對此高度重視，立即啟動應急預案，對相關樓宇採取臨時管控措施，迅速開展人員排查，並做好後勤保障等各項工作。自今日7時起，學校嚴格實行「非必要不入校」、「非必要不出校」臨時管控措施，停止校外人員預約入校。全體師生員工今日至後日（18日）每日進行一次核酸檢測，其中今日的核酸檢測務必在下午1時前完成。而在這3日期間，燕園校區採取線上方式開展教學活動；相關會議、活動也改為線上舉辦或調整時間舉行。後續疫情防控措施將視情況進行調整併及時通知。

通報強調，目前學校防疫和生活物資儲備充足，請廣大師生員工嚴格落實防疫要求，「相信在大家的共同努力下，我們一定能夠打贏疫情防控阻擊戰，守護好我們共有的家園」。