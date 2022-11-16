蘭州核酸僅供收費單管採樣　被質疑轉嫁成本予民：每人每月160元

據《中國新聞週刊》昨日（15日）報道，甘肅蘭州有市民反映，目前蘭州做核酸時只有16元（人民幣，下同）的每人的「單採」（單人單管採樣），而不提供「混採」（多人混合採樣）。對此，甘肅衛健委回應稱，「避免出現混管陽性，影響其他人的生活」。



甘肅省12320衛生熱線工作人員表示，目前甘肅省只有蘭州要求市民進行核酸檢測「單採」，全市統一價16元。不提供「混管」是為避免出現「混管陽性」，影響他人生活。

另外，為了更精準篩查出陽性病例，若某個樓棟出現陽性患者，會針對具體樓棟的居民做核酸採樣，無疫情小區不再安排核酸。該工作人員表示，目前蘭州要求出入公共場所及乘坐公共交通工具需提供72小時核酸陰性證明。

蘭州這一做法被質疑「將成本轉嫁到民眾身上」。若每人每三日做1次核酸（16元），一個月將承擔約160元的「核酸花費」。而目前蘭州有379個高風險地區，7個低風險區，集中在蘭州七里河區和城關區。此次「單採」收費也意味著當地居民將平白增加生活成本。

蘭州是甘肅疫情最嚴重的城市，據國家衛健委數據，昨日13宗本土新增確診個案皆在蘭州，無症狀感染個案2636宗。