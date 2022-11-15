社區為不聽電話故意將聽筒擱置一旁？　甘肅蘭州：批評教育

甘肅蘭州的疫情持續，惟負責接聽民眾諮詢的社區電話卻被爆聽筒被工作人員故意擱置一旁，使電話線路被佔用無法成功撥打。



蘭州某社區負責接聽民眾諮詢的電話被爆聽筒被工作人員故意擱置一旁。（影片截圖）

據《紅星新聞》報道，蘭州市七里河區敦煌路街道某社區居民稱，自己曾撥打數十次社區電話都未被接聽，於是進入社區辦公地點，卻發現電話聽筒被故意挪開，用手機拍攝現場情況後，不料被工作人員呵斥並趕出辦公地點。

周一（14日）晚，涉事社區回應指，居民拍攝時電話正在通話中而並非故意挪開。敦煌路街道辦事處主任戴巍亦表示，「我們的工作人員接到了一個電話，就是一個出艙人員他回到家進行健康監測，這時候工作人員把電話接完以後說你稍等，我去查一下台帳。」戴巍又稱，為了緩解居民「電話難打通」的問題，上述社區將多開通一部電話。

對於事件，敦煌路街道辦事處同日發布通報稱，網傳「金港城社區電話無人接聽」，經調查，影片中顯示的社區電話處於擱置狀態情況屬實，是社區工作人員在接到集中醫學觀察點返回人員電話諮詢核酸檢測事宜時，將電話擱置桌面返回辦公室核實人員電子台帳；社區工作人員對進入社區辦公區域的居民群眾態度生硬，情況屬實。

通報指，社區現有兩部辦公電話，服務轄區12000多名居民，因疫情期間電話諮詢量較大，且單次通話時間較長，部分時間段存在不能及時接聽電話現象。

通報又稱，針對以上問題，街道黨工委、辦事處對社區黨委主要負責人進行工作約談，對相關工作人員進行批評教育；進一步強化工作紀律，深化思想認識，轉變工作人員服務態度，提升服務能力；社區將再增設一部服務電話，及時解答居民訴求。

網民點睇：

「全國都如此吧？」



「來把通話記錄公布一下，看看誰在說謊話。」



「反正也不挨罰，是我我也這麼幹。」



「如果正在通話中，去查東西，話筒是不會這樣放的，下意識的動作都是放一邊的，這樣放半截在話機上就是故意放的。」



「不僅他們打不通啦……北京12345你們打通過嗎？」

