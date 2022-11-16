張文宏：最終走出疫情靠科技　生物醫藥支撐抗疫

國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日表示，中國防疫政策「二十條」頒布以來，很多人對未來走出疫情有更多期待，「我們非常清楚最終走出疫情還是靠科技。」



張文宏表示，中國防疫政策「二十條」頒布以來，很多人對未來走出疫情有更多期待，「我們非常清楚最終走出疫情還是靠科技」。（資料圖片）

2022上海國際生物醫藥產業周周一（14日）在上海開幕，在圓桌討論中，張文宏主持話題討論並對話中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究所研究員陳凱先，中國科學院院士、中國科學院上海藥物研究所研究員蔣華良，以及中國科學院院士、上海市免疫治療創新研究院院長董晨。

張文宏說，最近隨著中國防疫「二十條」的發布，很多人對未來中國走出疫情有更多的期待，「我們內心非常清楚，最終走出疫情看的肯定是科技，但現在生物醫藥所做的這些貢獻是不是已經提供了充足的支撐？我們相信中國是有能力來支撐我們整個抗疫，走出疫情。」

陳凱先稱，中國在生物醫藥領域走過了從仿製為主逐漸向自主創新發展的過程。他表示，過去中國的新藥研發能力薄弱，後來中國實施了推動創新藥物研究的重大科技項目，促進新藥研發。

陳凱先又稱，全世界一年研發成功的新藥大概有幾十個，多的年份七八十個，少的年份三四十個，而目前中國能夠達到一年研發二三十個新藥的水平，可以說在整個國際新藥研發中已經達到相當強勁的發展態勢。

至於在製藥領域，AI(人工智能)會不會取代人類？蔣華良指，「AI肯定是今後制藥領域不可或缺的關鍵核心技術之一，但它不會取代所有，包括人的經驗。」但另一方面，他指出，如果不掌握AI技術，「永遠做不過人家。」

「科學是沒有邊界的」，董晨在討論中說，實際上我們不僅有人類健康共同體，我們還有科學共同體。他表示，中國的(生物醫藥)產品不僅是為中國人製造的，也是為世界大眾。中國的創新目標不光是為了中國的病人，不光為了解決新冠疫苗等挑戰，是為了全人類能夠走出疫情，「在這些方面，我覺得我們國家還是做了相當大的貢獻。」