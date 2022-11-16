國台辦：台胞登機改持1次核酸證明　對「小三通」復航無任何障礙

國台辦今日（16日）舉行例行新聞發布會，就台灣與英國舉行第25屆台英經貿對話會議、民進黨當局在無人機表演涉大陸公司產品後要求徹查嚴密把關，以及「小三通」復航，兩岸航點、航線的擴大和恢復，還有調整台胞防控措施等一系統議題作出表表。



台陸委會負責人邱太三近日表示，已完成「小三通」復航準備，將積極協調大陸盡快恢復。同時，現場有媒體問及，大陸進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，但目前兩岸來往只有4個航點，航班數量也比較少，隨著台灣方面放開，來往兩岸的民眾會越來越多，大陸方面是否還是會考慮逐步恢復航點，增加航班？也有媒體提及台陸委會日前開放大陸研修生申請入境，在台就讀學位大陸學生入境申請程序也恢復常態，但據悉今年僅有378名大陸學生註冊碩博士班，為5年前的三分之一。

外界關切兩岸小三通何時重啟。（資料圖片）

馬曉光對此回應，指2020年2月，民進黨當局以疫情防控為由，單方面中斷了福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，嚴重影響兩岸人員特別是閩台民眾往來和交流。同時，台方還單方面暫停兩岸除往返北京、上海、廈門、成都4地以外的兩岸其他客運航班，以疫情為藉口全面禁止大陸人員赴台等。

馬曉光表示，希望民進黨當局盡快取消相關限制，不要再損害兩岸同胞特別是金門、馬祖同胞的切身利益。對於恢復福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙。

他又批評這一年多來，民進黨當局反反覆覆說要逐步恢復兩岸人員交往，說要幹這個、幹那個，他們聽了無數次，始終是「只聞樓梯響，不見人下來」。大陸方面一貫鼓勵兩岸人員往來，在各自做好疫情防控的情況下，兩岸人員往來沒有任何問題。只要民進黨當局把障礙撤除，大陸樂見兩岸航點、航線能夠逐漸地擴大和恢復。

台灣開放邊境，來往兩岸的民眾或會越來越多。（聯合報）

至於台灣招收大陸學生數量下降，他強調迄今為止，大陸從來沒有對兩岸人員往來包括研修生、交換生採取限制措施。過去沒有，現在沒有，今後也沒有。台灣招收大陸學生數量有所下降，這個原因眾所周知，可以請民進黨當局回答。

此外，馬曉光表示，11月11日，國務院聯防聯控機制綜合組發布了《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，公佈了進一步優化防控工作的二十條措施。相關主管部門決定自11月18日0時起，搭乘兩岸客運航線航班人員由登機前持48小時內2次核酸檢測陰性證明，優化調整為登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，檢測報告須註明核酸檢測CT值≥35。

同時，繼續執行現行規定，不得搭載從其他國家或地區經台灣中轉旅客進入大陸。有關台灣地區入境人員的隔離醫學觀察要求，根據航點屬地最新疫情防控措施同步調整。希望往來兩岸的人員和相關航空公司充分配合，共同做好疫情防控工作。

第25屆台英經貿對話會議在台北實體召開。（英國在台辦事處）

另一方面，日前第25屆台英經貿對話會議在台北實體召開，雙方就農業、能源、醫藥、金融服務、商業及人才鏈結、科技、經濟韌性及供應鏈合作等廣泛議題深入交流。

國台辦發言人馬曉光表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。中方堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來，敦促英方恪守一個中國原則，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。事實證明，民進黨當局慣於打著經貿合作等各類幌子，勾連外部勢力謀取政治私利，「盡台灣之物力，結外國之歡心」，不斷出賣台灣的經濟利益和廣大台灣民眾的福祉。這種伎倆被越來越多的廣大台灣同胞看穿，難逃失敗結局。

本月，台美雙方還簽署金額達157.6億新台幣（約39.5億港元）的長程預警雷達系統第三階段後續維持案，美方會提供為期5年的後勤和支援服務。

對此馬曉光反問這筆錢用來改善民生、發展經濟，難道不比白白奉送給美國人強嗎？並指民進黨當局應該清楚，謀「獨」挑釁沒有出路，企圖依仗外部勢力「以武謀獨」，只能進一步加速自身滅亡。要想緩和兩岸關係、穩定台海局勢，那就回到「九二共識」的共同基礎上來，捨此別無他途。

嘉義雙十焰火晚會曝出無人機表演涉大陸公司產品。（聯合報）

上周，國民黨立委魯明哲質疑，今年在嘉義故宮南院舉辦的雙十焰火晚會中的無人機表演，展演的是中國大陸公司高巨創新的產品。及後行政院長蘇貞昌承諾徹查，並稱在總統蔡英文面前這樣飛，非常不妥當也不可以。

對此，馬曉光表示，他記得去年高雄跨年晚會上的無人機表演，也曾出現過相似的一幕。從「台灣之光」到「徹查封殺」的大反轉不能不說是一種諷刺。大陸無人機產業居全球領先水平，台灣各界採購大陸無人機是很正常的事情。民進黨當局卻總是帶著有色眼鏡看待，動輒搞「封殺禁用」，說明他們心中有鬼、腦子有病。

早前，大陸贈台的雄性大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤而病重，大陸派出的兩名專家吳虹林與魏明一度抵台探視。

大熊貓保護研究中心的兩位專家魏明（左一）、吳虹林（左二），在台北動物園探視大熊貓「團團」。（新華社）

就事件，馬曉光表示，據大陸赴台專家介紹，「團團」的病因還需進一步準確判斷，鑑於“團團”身體狀況暫不適宜再進行麻醉和侵入性檢查，且「團團」身體狀況在逐步向好，兩岸專家達成共識，未來一段時間將繼續採取舒緩治療方式。

同時，根據病情適時調整治療方案，並積極追溯病因，爭取達到更好的治療效果。大陸專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，實時提供建議和幫助。如果後期還需要大陸專家赴台協助治療和護理，我們將一如既往提供支持和幫助。

他最後稱，「團團」和其伴侶「圓圓」從四川到台灣安家已經14年了，在台灣生育了一對可愛的熊貓寶寶「圓仔」和「圓寶」，一家深受台灣同胞喜愛。 「團團」這次生病，兩岸民眾通過不同方式表達關愛和祝福，大家都很牽掛，希望“團團”能戰勝疾病、早日康復。