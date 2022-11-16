胡錫進：各國領導人與中國元首會晤顯得尤其急切　G20成外交舞台

二十國集團（G20）峰會11月15日至16日在印尼峇里島舉行，各國領導人都親身出席。

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進在微博發表評論文章稱，本次G20峰會成為中國元首外交和大國外交的舞台，各國領導人與中國元首會晤的願望顯得尤其急切。



胡錫進指，本次G20峰會同時成為中國元首外交和大國外交的舞台，從美國總統拜登到參會的其他領導人，都非常重視與國家主席習近平單獨舉行會晤。

他表示，「西方」在美國的拉攏督促下，這兩年來不斷對中國板起面孔，但面對來參加G20峰會的中國領導人，「西方」像是突然「散架」，各國領導人與中國元首會晤的願望顯得尤其急切。

在會晤中，西方各國領導人不僅積極營造良好氛圍，更有一些積極表態，包括稱讚中國的成就或政策，以及就對華關係做出積極承諾，比如拜登政府過去常說「四不一無意」，但在本次會晤中說了「五不四無意」。

另外，法國總統馬克龍在會晤中表示「中國式現代化發展模式令人欽佩」；澳洲總理阿爾巴內塞強調「澳中全面戰略夥伴關係」符合雙方共同利益，澳方「願意繼續秉持當年澳中建交的初心」；日本首相岸田文雄也被安排在APEC期間與習近平會晤。

習近平出席二十國集團領導人第十七次峰會並發表重要講話。（新華社）

胡錫進稱，一次G20峰會就讓世人充分看出，中國並非西方輿論這兩年描述的樣貌。事實是，中國正在走近世界舞台的中央，也是這個舞台上最受歡迎的主角之一，是謙遜、友好的實力派，散發出擋不住的吸引力。

胡錫進指，實力總會壓倒忽悠，事實永遠勝於雄辯。大家都會發現，被西方政治精英宣揚的所謂「中國威脅」都是虛的，當今世界沒有一場戰爭或者危機是中國搞出來，中國不在境外放一槍一彈。

一些西方國家的精英喊「中國威脅」，是因為他們懼怕在經濟、科技上與中國開展正常競爭。然而，那些國家最終都會發現，搞地緣政治的邪門歪道解決不了自身發展中出現的衰弱，「必須補上認真解決自己問題的這一課，而中國是它們增加發展動力的伙伴」。

他指出，中國與世界相互需要，也應該彼此促進，雙贏無疑是比雙輸更聰明的選擇。所以疏遠中國甚至「脫鉤」的想法根本撐不住，一旦有機會就會破防、潰堤。