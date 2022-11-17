疫情｜內地昨增逾2.3萬宗本土個案　屬4月上海疫情後最嚴重

據國家衛健委數據，內地新增新冠肺炎本土個案連續兩日破兩萬，昨日（16日）達到23132宗，分別為2328宗本土確診及20804宗本土無症狀感染者。據悉，前日（15日）是今年4月上海暴發疫情以來，單日新增感染者首次突破2萬，目前內地疫情正處於上海封城後最嚴重時期。



新增本土確診包括廣東1246宗，北京172宗，重慶172宗，河南137宗，四川111宗，陝西107宗，內蒙古103宗，山西71宗，雲南44宗，江蘇26宗，新疆26宗，浙江19宗，山東16宗，貴州13宗，青海13宗，福建11宗，黑龍江10宗，甘肅7宗，海南5宗，西藏5宗，湖北4宗，天津3宗，遼寧2宗，上海2宗，湖南2宗，吉林1宗。無新增死亡病例。無新增疑似病例。另有60宗境外輸入病例。

新增本土無症狀感染則包括廣東8576宗，重慶3900宗，甘肅1545宗，河南1521宗，內蒙古1043宗，新疆901宗，青海476宗，山西397宗，四川322宗，河北263宗，北京262宗，陝西245宗，黑龍江237宗，湖南172宗，雲南159宗，山東151宗，江蘇132宗，湖北109宗，天津70宗，吉林69宗，安徽52宗，廣西43宗，貴州41宗，浙江34宗，江西19宗，寧夏19宗，遼寧16宗，上海11宗，福建11宗，西藏6宗，海南2宗。另有84宗境外輸入無症狀感染。

截至昨日24時，內地現有確診病例17172宗（其中重症43宗），累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例279431宗。