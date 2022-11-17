河南研製核酸自主採樣設備30秒完成檢測　300台首先投入使用

近來內地疫情嚴峻，但多地為響應國務院出台的「二十條」疫情防控優化政策，取消核酸檢測點，導致「供不應求」，甚至有群眾排隊超過1小時做核酸。據河南《新鄉日報》今日（17日）報道，近日河南新鄉首創自主核酸採樣設備，讓市民告別排隊等待檢測的麻煩。



11月15日河南新鄉市首創300台第二代咽拭子自主採樣設備在該市牧野區投放使用。其外觀造型類似於手提電腦，兩邊放置酒精、棉簽及核酸試管等採樣物品。

有附近居民在當地社區試用該設備稱，僅需30秒即可完成檢測。

居民從手機上調出核酸檢測預約碼，在自助採樣設備掃碼通過後，用旁邊酒精消毒雙手，再取出一根棉籤，對著自助採樣設備張開嘴，將棉籤伸進口腔內左右摩擦，設備會發出「檢測通過」提示音。通過後，將棉簽放入試管內，折斷棉簽頭，再將其餘廢物丟入醫療垃圾袋即可完成自助檢測。

據報道，這300台自主採樣設備由河南新鄉自主研發、製造並取得專利。目前投放在牧野區的商場、企業、超市、學校等人員密集場所。每台設備配備一名輔助人員指導居民如何自助採樣。未來將根據各縣市需求，進一步增加投放數量，讓群眾能夠就近、便捷完成核酸檢測。