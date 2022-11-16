僅初中文憑卻自學成材　河南漢製出5架載人飛機　夢想黃河上翱翔

來自河南商丘的36歲男子時松波祖輩幾代都是農民，本人亦只得初中文憑，可然而平平無奇的他近日卻惹來傳媒的注視，皆因他靠著自學成材，先後製造了5架載人飛機並成功試飛，可謂一名非科班出身的「工程師」。他透露，自己正在設計製造第六架飛機，並冀望日後可以駕著自己的飛機到黃河上空翱翔。



自孩提時代起，時松波就熱衷於研究和製作飛機模型。初中畢業後，他離開家鄉寧陵縣劉樓鄉大呂集村，南下深圳打工，有幸獲得一家航空模型公司賞識，並在那學到大量製作飛機模型的知識，之後更開始趁空閒時間試著自製載人飛機。

2009年，其第一架飛機「松波號」誕生。回想起來，時松波感慨萬千，因一開始他根本不敢把飛機開上天，只是駕駛它在地面上走了幾百個來回，直到後來才克服恐懼，試飛成功。踏出夢想第一步的他之後決定辭去年薪20萬元（人民幣．下同）的研發工程師的職位，回鄉專心造飛機，還自己成立公司做起了航模產業，航模圖紙都是由他一手一腳設計完成。

自孩提時代起，時松波就熱衷於研究和製作飛機模型。（極目新聞）

值得一提的是，時松波造的第三架飛機做得是一架飛艇，其高10米、長23米，可以乘坐2人，飛行高度500米，時速可以達到50公里，花費了他30多萬元。其中，飛艇的機身上方是充滿氫氣的10多米長氣囊，內設電動開關以左右飛行方向，後部是尾翼，有方向舵和升降舵，皆電動控制。而氣囊下方是搭載了控制系統的駕駛艙，兩端則是從德國和美國進口的發動機和螺旋槳。考慮到外觀和實用性等問題，僅一年後，他就設計製造出一架載人單翼超輕型飛機，為其第四架飛機。

然而，夢想並非一開始就順利獲得家人的理解，像時父一開始就以為兒子只是在開玩笑，「他說他要造飛機，我說『你還造大砲呢』」。詎料，時松波最後還是在只有初中文憑的學歷背景下做出成就，讓父親改觀。

過去兩年來，時松波大部分時間都泡在自家車庫中，這也是其工作室。曾在追夢路上給予支持、同為航模愛好者的尚先生介紹道，除了發動機等無法憑個人能力製作出來的零部件以外，時松波飛機的其餘部分均由時自己獨立動手完成，如他會專門找大廠訂購航空鋁合金，再自己進行焊接和拼裝。就安全性方面，曾多次試駕的尚先生表示肯定，「飛起來很平穩」。

日前，時松波駕駛其第五架飛機在天空翱翔，結果在網絡走紅。據介紹，飛機配備了一個15升的油桶，用的是95號汽油，一次可以飛行約2個小時。理論上，該機可以飛到5000米的高度，只是出於安全考慮以及需向空管部門報備等因素，他平日訓練基本都低空飛行。

日前，時松波駕駛其第五架飛機在天空翱翔，結果在網絡走紅。（影片截圖）

據悉，時松波正在設計製造第六架飛機，預計一個月後會有比較大的進展。他坦言，多年來他一直有一個夢想，就是有朝一日能駕駛自己製造的飛機，在黃河上空翱翔。不過擺在面前的難題不是硬件，而是報備審批程序，「因為要跨越多個管轄區，手續很難審批下來」。按計劃，他會飛完黃河河南段，而由於整個距離比較長，他只能中途降落加油才能完整完成。

為給孩子心中種下航天夢，他還希望在商丘當地創辦一家設置航空模型、小型載人飛機、機器人等項目的大型科普教育基地，相對翱翔黃河這個暫時看似遙不可及的夢想，前述目標相信並不遙遠。