鄭州富士康招工　內媒：河南部分鄉鎮收指標任務「每村要求一個」

iPhone代工廠富士康位於河南鄭州的廠區日前爆發疫情，更爆出工人徒步逃離工廠返鄉影片，員工表示。周四（10日），內媒「財聯社」報道指出，河南省部分鄉鎮已收到協助鄭州富士康招工任務。



報道指，河南省部分鄉鎮已收到協助鄭州富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標。有匿名受訪者透露自己所在轄區情況，表示「目前每個村要求一個」。

網民點睇：

什麼年代了？

這不是抓壯丁嗎？

為什麼還要上班

支持一下吧，這些大企業倒了對大家真沒好處

所以還是給的工資不夠高吧？錢到位，何須行政施壓

工資給夠，完全沒問題啊，現在主要問題是怎麼安撫人心



内地短影片平台抖音多個帳號早前爆出富士康工人徒步逃離工廠返鄉影片，有員工表示，陽性感染者被封在爛尾樓，環境極其惡劣，甚至沒飯食無藥醫治，大量工人被迫強行徒步回家。據短片顯示，大量年輕男女穿著厚外套，手拖行李喼行走在公路、田邊小路，甚至翻越兩米多高的鐵絲網，人龍見不到尾。路邊有人放置樽裝水、麵包和點心，亦有影片拍到「歡迎富士康孩子們回家」等橫額。

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11月1日，富士康鄭州廠區公布11月份激勵新政，只要滿足無請假、曠工、遲到早退等條件，廠區員工出勤每日就可獲補貼400元，11月全勤獎金超15000元。據最新的激勵政策，自11月1日至30日，正常出勤的員工每日補貼400元，同時終止原全勤獎勵政策。按累計出勤天數，多於15天但少於20天的獎勵3000元，多於20天但少於25天的獎勵4000元，多於25天的獎勵5000元。

3日下午，鄭州市政府召開新聞發布會，稱本輪疫情是由10月4日萬邦市場外地到鄭州的貨車司機引發，隨後通過火車站、醫院、學校等傳播鏈迅速蔓延至全市。針對鄭州富士康科技園疫情及員工返鄉情況，鄭州航空港區新冠疫情應急處置指揮部重點企業防控部部長孫建革稱，已成立省、市、區融合的疫情防控指揮部，組建工作專班進駐園區，採取一系列防控措施；園區內沒有重症病例，企業生產基本正常，取得階段性防疫成效。