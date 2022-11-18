疫情｜增逾2.5萬本土個案99%無症狀　張伯禮：防疫措施會不斷調整

據國家衛健委數據，內地新增新冠肺炎本土個案連續三日破兩萬，是上海封城後，內地最嚴重的一波疫情。昨日（17日）達到25,129宗，分別為2276宗本土確診及22853宗本土無症狀感染者。17日新增個案。99%為無症狀感染。



中國工程院院士張伯禮17日指出，後續（防疫）策略還會不斷進行調整。他指出調整是因為新冠病毒特點變了有關，「病毒潛伏期縮短，重症也在減少」。此前張伯禮也曾表示，中國防控方案的調整始終與疫情形勢相關，包括「病毒變異、免疫屏障、防控能力、治療方案」。



貴陽夜晚民眾和孩童排隊做核酸，9月時貴陽出現一波新的疫情。(新華社)

17日新增本土確診包括廣東1338宗，重慶193宗，內蒙古112宗，四川109宗，河南108 宗，北京100宗，陝西74宗，山西63宗，雲南33宗，新疆27宗，江蘇21宗，貴州18宗，浙江16宗，其餘分布在黑龍、福建、山東等。無新增死亡病例。無新增疑似病例。另有60宗境外輸入86宗確診。

新增本土無症狀感染則有22,853宗，包括廣東9110宗，重慶 4473宗，河南1579宗，甘肅 1563宗，內蒙古1287宗，新疆 938宗，陝西584宗，青海569宗，北京366宗，山西348 宗，河北326宗，黑龍江312宗，四川280宗，湖北145宗，山東138宗，雲南135宗，湖129宗，江蘇121宗，天津、吉林、廣西、安徽等地亦有新增無症狀感染病例，在100宗以下。另有138境外輸入無症狀感染。

張伯禮17日指出，Omicron成為主流毒株後，「一直在不斷變異，它的致病力減弱，但傳染性增強。」他認為，Omicron難以徹底消滅，但希望越變毒性越低。

他也強調，隨著疫情變化，（防疫）後續策略還會不斷地調整，「調整的宗旨是以人民為中心，把生命至上放到最高位置，更科學、更精準」。張伯禮的說法與國務院發布的優化20條一樣，強調「科學精準」，絕不躺平。

重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）

《人民日報》連續六日發文：始終繃緊疫情防控這根弦，抓落實、增信心

18日，繼此前連續五天刊發署名「仲音」文章之後，中共中央機關報《人民日報》再度刊發仲音文章《始終繃緊疫情防控這根弦，抓落實、增信心》，文中肯定一些地方也及時糾正與第九版防控方案和二十條最佳化措施不相符的做法，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。

文章中再次強調，有能力戰勝新冠病毒所造成的流行和傳播，實現「動態清零」，絕不是躺平，「是穩中求進、走小步不停步、符合我國國情、更加科學精準的舉措」。

文中也指出，中國是人口大國，如果不管「防」、只管「治」，任由疫情迅速大範圍傳播，醫療衛生資源將面臨擠兌風險，大量有基礎性疾病患者、老年人、兒童和孕婦等人群身體健康將受到威脅。

文中續指，面對這些不確定性，我們必須堅決貫徹落實黨中央決策部署，堅決做到「三個堅定不移」，堅決守住不發生規模性疫情的底線，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作。

國家衛健委調整疫情應對部門 女官員郭燕紅任司長

今年2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳公佈國家衛健委職能組態、內設機構和人員編制調整事項。其中，醫政醫管局更名為醫政司，衛生應急辦公室更名為醫療應急司，同時撤銷疾病預防控制局、綜合監督局。

國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅。(北京青年報)

11月17日，郭燕紅首次以「國家衛健委醫療應急司司長」的身份出現。這也是國家衛健委調整內設機構，將衛生應急辦公室更名為醫療應急司之後，該部門「一把手」首次現身。

公開資料顯示，郭燕紅已在衛生系統工作多年。她於1989年畢業於中國協和醫科大學，是中國協和醫科大學恢復高等護理教育後第一屆護理系本科畢業生，還曾赴美國亞利桑那大學研修護理管理。疫情期間，郭燕紅分別以專家組成員、工作組組長的身份多次赴地方，曾到訪雲南、青海探查疫情。

官網顯示，醫療應急司的主要職能為組織協調傳染病疫情應對工作，承擔醫療衛生應急體系建設，組織指導各類突發公共事件的醫療救治和緊急醫學救援工作；擬訂醫療安全、醫療監督、採供血機構管理以及行風建設等行業管理政策、標準並組織實施；擬訂重大疾病、慢性病防控管理政策規範並監督實施。