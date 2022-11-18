廣東疫情｜新增本土個案首破1萬宗廣州佔98%　增城多地劃高風險區

廣東省新冠疫情持續，昨日（17日）新增本土個案首次突破1萬，達到10448宗，它們分別為321宗本土確診病例、9110宗本土無症狀感染者及1017宗本土無症狀感染者轉確診病例。而廣州個案數佔整體98%，達10230宗。

在昨日廣州市疫情防控新聞發布會上，官方指總體來看，疫情仍集中在海珠區，此外，荔灣、番禺、白雲、天河、花都區的前期聚集性疫情已經逐步得到控制，南沙、黃埔、增城、從化前期大部分聚集性疫情都在收尾階段。

而在今日（18日），增城區永寧街部分區域劃定為高風險區，實行「足不出戶，上門服務」等管控措施。



昨日廣東省新增本土確診病例為廣州255宗，深圳7宗，佛山4宗，韶關1宗，惠州4宗，中山1宗，江門1宗，陽江5宗，湛江19宗，肇慶22宗，清遠1宗，雲浮1宗；新增本土無症狀感染者為廣州8989宗，深圳5宗，珠海10宗，佛山26宗，韶關1宗，梅州2宗，東莞32宗，江門2宗，陽江2宗，湛江9宗，肇慶13宗，清遠2宗，潮州1宗，揭陽16宗；本土無症狀感染者轉確診病例為廣州986宗，汕頭1宗，佛山3宗，韶關2宗，東莞19宗，茂名5宗，肇慶1宗。另全省新增16宗境外輸入確診病例、28宗境外輸入無症狀感染者及4宗境外輸入無症狀轉確診病例。

截至昨日24時，全省累計報告新冠肺炎陽性感染者83760宗（境外輸入14607宗），其中確診病例21392宗（境外輸入6092宗），無症狀感染者62368宗（境外輸入8515宗）。

今日，廣州市增城區新型冠狀病毒肺炎疫情防控領導小組發布通告，指根據疫情防控需要，經增城區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部研究決定，自當日起劃定永寧街鳳凰城鳳林苑十街3號、5號、7號、9號，以及寧西街興和街1號為高風險區，其實行「足不出戶，上門服務」等管控措施。另一方面，網傳今日起，天河區將全面停止堂食，不過相關部門已澄清，指經核實，上述消息不實，請廣大市民以官方公佈為準，不信謠、不傳謠、不造謠。

而在昨日，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹通報，前日（16日）海珠區92.6%的新增感染者集中在鳳陽街、南洲街、華洲街區域；越秀區礦泉街出現明顯聚集疫情，處於發展期；另全市有30餘條街鎮部分區域降低風險等級或解除臨時管控。廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌介紹，海珠區的疫情實時傳播指數（RT），已經從一周前的2.2降至1.5，近4天都維持在1.4—1.5之間，說明一周以來的防控措施起到了遏制病毒擴散的作用。

張周斌又指，廣州市病例數仍在持續攀升也反映了一個事實，即海珠區感染人數基數較大，就算在傳播水平較低的情況下，新增感染者數量也還是會很多，要進一步改善情況便需更加集中力量阻斷海珠高風險區域內的疫情傳播，主要是通過加強核酸檢測力量，實行單人單采和抗原檢測，以便能夠盡快發現新增病例。

而廣州市亦加快方艙醫院、隔離場所等建設，據廣州市住房和城鄉建設局副局長、新聞發言人王保森介紹，截至昨日12時，廣州市共規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位246407床，其中方艙床位計劃數114392床，隔離板房床位計劃數132015床。他透露，廣州市規劃建設方艙床位114392床，已建成交付39164床、在建75228床。當前已建成交付項目16個，共計39164床。