內地10尾長江鱘遭非法捕撈9人被捕　疑犯：吃了幾條

四川宜賓警方周四（17日）通報，宜賓江安縣公安局近期破獲一宗涉案金額逾1000萬元人民幣的非法捕撈長江水生動物案，查獲20餘套禁釣工具、10餘套禁捕工具、1000餘斤水產品，並抓獲9名非法捕撈的疑犯。據報，被非法捕撈的，包括10尾國家一級重點保護水生動物長江鱘，其中4尾獲救放生，6尾死亡。警方更透露，疑犯供述稱「吃了幾條長江鱘」。目前，案件正在進一步偵辦中。



長江鱘又稱達氏鱘，為純淡水定居性魚類，主要分佈於長江中上游，屬一級重點保護動物，2019年列入《世界自然保護聯盟瀕危物种红色名錄》。今年6月以來，在四川省公安廳、宜賓市公安局指導下，江安縣公安局與長航公安、漁政等相關部門成立「打擊整治非法捕撈專案組」，專項打處長江上游江安段非法捕撈行為。

通過大量走訪調查，專案組發現可疑人士在江安縣陽春鎮中壩村用釣魚竿、拉網等方式，在長江支流中進行非法捕撈。為及時拘捕疑犯和固定現場證據，專案組部署安排警力到案發現場周邊蹲守，並於10月24日在江安縣陽春鎮中壩村成功抓獲李某、楊某、張某3人。之後，專案組兵分兩路，一邊審訊李某等3人，一邊趕往現場將陳某等另外3名疑犯抓獲。行動中查獲非法捕撈水產品80餘斤，包括4尾長江鱘。

被繳獲的非法捕撈工具。 （紅星新聞）

後續審訊期間，江安縣公安局辦案民警研判還有另外3名長期與李某等人共同參與非法捕撈的疑犯，並有非法銷售經營的違法犯罪行為。據介紹，疑犯均為附近長江沿岸農民，包括一名曾經的老漁民，根據後來的供述，他們均知道捕撈長江水生野生動物尤其是捕撈長江鱘是違法犯罪行為。

宜賓江安警方發現，疑犯捕撈水產品後食用了一部分，另一部分則以「生態魚」名義賣出牟利。最後，警方循線將何某等3人緝拿歸案，至此，有效開展了「捕運銷」全鏈條打擊。而被宜賓市江安縣公安局治安大隊民警繳獲的4尾長江鱘，已於11月8日上午在長江四川宜賓江安段水域放生，其他被放生的，還有警方查獲的鯉魚、鯰魚、鰻魚、黃辣丁等多種野生長江魚類。