長江鱘湖北被發現　7月才宣布野外滅絕　專家指物種或能保留下來

國家一級保護動物「長江鱘」不久前才被宣布為野外滅絕，然而情況或許有變，皆因周二（6日）下午，湖北省黃岡市團風縣漁政執法大隊在團風縣羅霍洲網紅沙灘救助了一尾長江鱘。專家表示，其可能在未來兩三年之內會長成熟，如數量進一步增多，該物種就能夠保留下來。



今年7月，世界自然保護聯盟（IUCN）發布全球瀕危物種紅色名錄更新報告顯示，長江鱘野外滅絕，與長江鱘一同出現在報告中的鱘魚還有白鱘則為已經滅絕。然而周二，市民王先生在長江邊的沙灘遊玩時，在水灘中發現了一尾大魚，於是報案求助，「發現了一條大魚，長得好像電視上看到的珍稀動物」。

團風縣執法大隊工作人員立即趕往現場把牠救出，並放在水箱中帶回安置。長期從事長江鱘、中華鱘等長江珍稀瀕危魚類有關研究的中國水產科學研究院長江水產研究所研究員杜浩，經影片和圖片辨認後確認被發現的大魚正是長江鱘。

經測量，該尾長江鱘體長96厘米，重約4公斤，背尾部有一個小紅點，救助後活性教高。杜浩推測其為亞成體，預計魚齡為5至6年。他介紹，估計在，2000年左右，野外的長江鱘自然繁殖便停止，從影片上尚無法判斷被救的長江鱘是否放流到長江中，但可以判斷的是，其肯定在野外存活了很長時間，並且身體狀況較好，「這是長江大保護成效的一個活生生的案例」。

經科研人員採樣後，該尾長江鱘於周三（7日）被放歸長江。杜浩稱，雖然長江鱘宣布野外滅絕，但從該尾個體來看，很可能其未來兩三年之內會長成熟，如果數量進一步增多，就有可能在長江中游形成一個新的長江繁殖地，屆時這個物種就能夠保留下來。