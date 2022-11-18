仿香港模式　中國「蟹行」走出動態清零　澳洲前總理：經濟現曙光

撰文：聯合早報
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澳洲前總理、亞洲協會會長兼首席執行官陸克文（Kevin Rudd）l說，中國正不可避免地以彆扭的「蟹行」（crab walking）方式走出「動態清零」政策，這將對中國國內消費需求產生重大積極影響，讓他看到中國經濟的一線曙光。

陸克文星期四（11月17日）在新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上說，中國大陸已經開始在廣東及其他城市仿照香港模式進行試驗，如果沒有新的變異情況，預計到明年年中會順利擺脫目前的防疫局面。

中國最新一輪疫情持續升溫，星期二（11月15日）新增本土冠病感染者達到2萬零59例，是今年4月上海暴發疫情以來單日新增感染者首次突破2萬例。

在多地疫情快速上升之際，中國中央政府上星期五（11月11日）出台優化疫情防控20條措施，宣佈大幅放寬防疫措施，得到市場和輿論熱烈反應。

陸克文預計，中國到明年夏天會走出「清零」，這將為中國國內消費需求帶來重大的積極影響，「中國消費需求已經被抑制太長時間了」。

2022年4月5日，上海封城期間，工人穿著防護衣從卡車上卸下雜貨，分發給當地居民。（AP）

他還說，中共二十大結束後，中國在經濟上也有一些動作，包括房地產行業政策的放寬，這讓他在中國經濟方面看到了一線曙光。

中共二十大10月22日閉幕，新一屆政治局常委亮相後的首個交易日，陸港股市和中概股均遭受重挫，顯示資本市場對中國經濟前景感到悲觀。

但在陸克文看來，中國下任總理人選——現任中共上海市委書記李強——是一位有能力且親商的領導人。

陸克文說，現在懸而未決的問題在於，由李強領導的新團隊是否有足夠的政治能量去說出這樣的話：從市場主導走向國家主導、國進民退的趨勢，正在從根本上損害中國的增長，因此必須調整這種增長模式。

李強有望接任總理一職。（上海發布微信公眾號）

陸克文說：「如果他（李強）可以做到，那麼中國將再次證明，那些針對它的批評者是錯的」，中國將重新進入增長，但如果李強做不到，那大家就得問問，中國經濟的下一個增量從何而來?」

出席同場活動的安可諮詢有限公司大亞洲區董事長麥健陸說，外界分析很直接地認為，新一屆政治局常委都是中共總書記習近平的追隨者，但他們同時也都是經驗豐富的官員，比如李強就曾在江蘇和上海任職。

李強的仕途主要集中在經濟發達的東南沿海地區。過去10年，他先後擔任浙江省省長、江蘇省委書記、上海市委書記，是在長三角江浙滬三地都擔任過地方大員的高幹，資歷罕見。

麥健陸說，如果習近平信任這些人，他們可以繼續前進，做一些實事，「中國經濟遭遇30年來最糟的時候，他們不僅需要重獲商界的信心，也需要重獲在疫情封控中掙扎的中國民眾的信心」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

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