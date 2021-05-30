澳洲前總理陸克文籲聯手對付中國　被指對華態度出現轉變

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-30 09:20

在中澳雙邊關係惡化的背景下，澳洲前總理、美國亞洲協會（Asia Society）會長陸克文（Kevin Rudd）日前在接受採訪時呼籲相關國家聯手對付中國，這與他以前親華的形象形成反差。

英國廣播公司（BBC）5月29日報道，陸克文在接受BBC採訪時説，在對付中國日益增長的經濟和地緣政治影響力時還是聯合起來為好，否則有被中國挑出來單獨懲罰的風險。

他説：「如果你要與中國發生分歧，與其他國家共進退會比單獨跳出來更好，因為中國會更容易利用雙邊關係施壓你。」

陸克文在BBC節目上也批評了現任澳洲政府的對華政策，稱這樣做有時會適得其反。「保守派政府對中國的回應有時很慎重，但坦白說有時又很誇張、尖鋭。」

他指出，澳政府這樣的表現可能會危及澳洲一項對華出口關鍵產品的命運，那就是鐵礦石，「他們（中國）將長期把澳洲視為一個不可靠的鐵礦石供應國。」「由於地緣政治因素，這種長期供應可能面臨風險。」

陸克文會説一口流利的中文，也被認為是澳洲內部的親華派。因此，他此番言論被認為是一個重要轉變。中國《環球時報》5月29日刊發題為《陸克文對中國變臉了嗎？》的文章稱，他這番講話還是透出了鷹派調子，與中國人以往對他的「知華」、「友華」印象形成反差。