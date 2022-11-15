文旅部：跨省旅遊不再與風險區聯動管理　遊客須持48小時核酸證明

文旅部周二（15日）發布通知，指跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，遊客須憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具；旅行社和在線旅遊企業的出入境團隊旅遊等業務就繼續暫停。



《通知》要求，A級旅遊景區和星級旅遊飯店要對進入景區和入住飯店人員查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。（視覺中國）

據央視報道，《文化和旅遊部關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行業防控工作的通知》（以下簡稱《通知》）正式發布，當中明確各地文化和旅遊行政部門要堅決落實黨中央對進一步優化防控工作的重要部署，推動文化和旅遊行業防控工作更加科學化、精準化。

《通知》指出，優化跨省旅遊管理政策，根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。跨省遊客須憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。按照面向跨省流動人員開展「落地檢」要求，積極引導遊客主動進行核酸檢測，推動防控關口前移。

《通知》強調，繼續暫停旅行社和在線旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

《通知》稱，公共文化單位、文化和旅遊經營單位要根據屬地黨委政府統一部署，A級旅遊景區和星級旅遊飯店要落實主體責任，對進入景區和入住飯店人員查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。同時要加強對員工的教育培訓，員工根據屬地疫情防控要求開展核酸檢測。

《通知》指出，暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。圖為位於廣西東興的中越邊境口岸東興口岸。（視覺中國）

據內媒報道，上述《通知》發布之後，多個旅遊平台的相關產品搜尋量隨之大漲。數據顯示，攜程跨省遊產品搜尋量達到國慶假期以來的峰值，自由行產品搜索量較前一日增長超2倍；同程旅行平台跟團遊產品搜尋量，較前日同一時段上漲超過600%。機票、火車票等交通產品搜尋量也隨之上漲，漲幅分別為182%和97%。

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧表示，《通知》的發布有利於在精準防疫的背景下進一步激活跨區域人口流動。與此同時，「跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。」也針對全國旅客出行時的核酸檢測時間進行了統一要求，避免由於各地核酸檢測時間不統一，造成的核酸檢測資源浪費。

同程研究院高級研究員張明陽亦預測，短時間內，國內跨省遊將迎來一輪快速上漲，但人們的出行信心恢復至疫情前的水平仍需一段時間。隨著科學精準防疫的政策在各地逐步落實，整個旅遊行業將進入復蘇周期。