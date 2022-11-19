評廣州海珠2女遭反綁跪地「示眾」事件　胡錫進：處理分寸恰當

廣東廣州市海珠區2名女子日前不遵守疫情防控管控區域的規定，企圖強行進出海珠區崙頭村防疫管控卡口，結果遭到工作人員和群眾約束控制，更被反綁手腳在大庭廣眾下「示眾」。事件引發輿論爭議，有網民認為這是濫用私刑，有辱人格，甚至有違法之嫌，但也有許多聲音批評兩女犯惡在先。對此，《環球時報》前任總編輯胡錫進周六（19日）評論指，事件是防控人員維持秩序時回應挑釁的分寸問題。



據早前報道，多段影片顯示，在海珠區崙頭村，2名女子先是與現場人員發生語言衝突，其中一名黑色上衣女子隨後被一名淺色上衣男子摔倒在地，還被多人反綁手腳，另一灰衣女子也同被摔倒反綁。不過，也有片段顯示，是灰衣女子動粗在先。

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周五（18日）晚，廣州市公安局海珠分局發布情況通報指，周四（17日）上午11時許，2名女子王某、李某（均23歲，黑龍江人）不遵守疫情防控管控區域的規定，企圖強行進出海珠區崙頭村防疫管控卡口。其中，李某未佩戴口罩，2人健康碼均為黃碼且10月30日以來一直未按要求進行核酸檢測。期間，現場防疫工作人員上前多次勸導，王某、李某拒不配合，辱罵工作人員並擾亂現場秩序，後被工作人員和群眾約束控制。警方接報後，將涉事人員帶回派出所作進一步調查，目前已對王某、李某2人依法作出治安處罰。涉事雙方經教育提醒後已達成諒解。

事件引發爭議，曾擔任國際關係學院公共管理系教授的經濟學家、國際問題學者儲殷對此發文，批評兩女不遵守防疫規定並且罵人的不良行為，但同時認為防控人員綁她們的手屬於針對兩女子的謾罵「使用暴力」，即一方是謾罵，另一方是動手而且捆綁，「嚴重不對等」，所以他表示對警方的通告「非常理解，但是並不認同」。

對於儲殷的看法，胡錫進也發文表達自己意見。他指出，事件引發轟動的根本原因，在於大家看到其中一女子「反綁跪地」的圖像，這樣對待群眾，公眾無法接受。但是隨著信息的補充曝光，更加完整的影片被看到，很多人的態度很快發生逆轉。現在看來，這件事不能用一方謾罵，另一方動手甚至反綁來簡單總結。

有現場畫面顯示，事發期間涉事女子拉下防疫人員的口罩。（微博）

問題在於，這不是隔著距離純表達不滿的謾罵。兩女子是在防疫的卡口上滋事，語言囂張，並且不斷揮手，造成防控人員多次後退。她們的行為形成了對卡口秩序的嚴重干擾，並且對防控人員構成了一定的侵犯。在前期過程中，防控人員一直非常克制，對二人進行規勸，但是卡口的秩序總要恢復，在防控人員制止、扭住兩人的過程中，兩人不停反抗，並且踢踹防控人員，這些過程中的責任應當說都是兩女子的。

胡認為，防控人員的目的顯然是要將兩人「扭送派出所」，將兩人的手捆住是否過當，當中有爭議的空間，需要從兩女子進一步的反抗或配合程度來判定。至於讓女子跪下，是絕對不可接受的，公眾的真正憤怒實際上就來自這一跪。但他也稱，現場爆料紛紛證實，是其中一名據稱是網紅的女子自己主動跪地讓人拍照尋求同情的，並非防疫人員要求她跪下，「所以說，『跪』這個因素已經大致可以從我們對這件事的考量中予以排除」。

胡進一步稱，可以講反綁兩女子的手是有些過度，但是這件事是非專業的執法人員做的，是在將兩女子扭送派出所過程中發生的。警方最後的處理，是幫助雙方「達成諒解」，並沒有對兩女子實施行政拘留，這當中已經考慮了此事存在的複雜性，「畢竟封控了一段時間，就像儲殷教授說的，群眾有意見很常見，有些人控制不住情緒也很常見」。他支持儲殷說的，這個時候物業、保安、防疫志願者不能夠對意見激烈者動手打人，使用暴力者應該是「經過嚴格訓練、具有高度專業素質的警方」，不能由基層防控人員代替，「這個原則是成立的」。

胡錫進認為事件處理分寸恰當。（資料圖片）

但他續指，就今次事件而言，是防控人員維持秩序時回應挑釁的分寸問題。那些防控人員都是很基層、很普通的老百姓。客觀上，他們總體體現了面對問題時的自我克制，這起事件中他們並非是咄咄逼人的使用權力者，而兩名女子也非柔弱、受到欺負的被管理者，兩女子一直是挑釁、強勢的一方。而且雖然綁了兩人的手，但並未對兩人的身體造成任何實際損害，而且並未對兩人在綁手後實施「私刑」，而是迅速將此事交予警方處理。警方最後的處理分寸也應當說是恰當的，就是幫助雙方達成諒解，平息民間的這個輕微摩擦。

胡最後表示，儲殷提醒人們不能對挑釁做出過度反應，不能用動手回應謾罵，提醒人們增強法制觀念，他認為都沒有錯。只是針對這件事的具體場景，他認為他的分析有偏頗，特撰文與之商榷。