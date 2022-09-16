貴陽女封控期間跪地哭求物資影片瘋傳　警方：擺拍蹭熱度已立案

內地的本土疫情持續，多地仍採取靜默管控。貴州貴陽一名女子近日下跪向志願者尋求物資的影片在網絡引發爭議。周四（15日）晚上，當地警方發布警情通報指，該女子疑似蹭熱度博取流量，已經立案調查，並將依法處理。有網民對此建議，要「順藤摸瓜，尋找背後的團隊。」



據網傳影顯示，一名身著白衣、自稱是志願者負責人的女子，站在運送物資的貨櫃車對面對相關人員說，「我們那邊那麼多天，就昨天得了一棵白菜，現在一直都沒有（物資）。」該女子還稱「實在是沒有米下鍋了」，並希望可以獲發物資。

被告知可以分到部分物資後，該女子突然跪地，「我給你們下跪都行」，並情緒激動且帶有哭腔地說，「他們真的沒飯吃了，我這兩天太心疼了，他們一次都沒有拿到米，他們已經沒有飯吃了，我求你們手下留情給我們一點吧，求求你們，我們那邊有老人、有小孩、有孕婦，不然他們明天過節都沒有米下鍋。」

該女子的情緒愈來愈激動，最終有一名身著防護衣的警察上前勸她起身。

貴陽警方通報指，該女子疑似蹭熱度博取流量，已經立案調查，並將依法處理。（微博@貴陽市公安局南明分局）

對於影片內容，有人相信亦有人持懷疑態度。直至周四晚上，貴陽市公安局南明分局發布通報指，花果園靜默管理區內，有人下跪擺拍並上傳網絡，疑似蹭熱度博取流量，影響極為惡劣，引起網民恐慌和質疑，擾亂社會秩序。「接報後，我局已立案調查，並依法處理。」

通報還呼籲，網絡不是法外之地，在互聯網上發布不當言論，製造、傳播謠言，擾亂社會秩序，公安機關將堅決依法處理，造成惡劣影響，情節嚴重的，將依法追究其法律責任。

網民評論：

「叛國罪安排上」。



「不合實際的擺拍，蹭取熱度和流量，著實不可取」。



「為了點流量，或者是為了達到一些不可告人的目的，臉都不要了」。



「這種東西要重判才行，造謠成本可不能低」。



「疫情都忙的連軸轉還添麻煩，現在一日三餐有著落了」。

