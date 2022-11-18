廣州海珠2女遭反綁跪地惹議　警方：辱罵工作人員後被約束控制

廣東廣州市海珠區本土新冠疫情持續之際，2名女子近日疑因口罩問題與志願者等相關人員發生爭執，結果她們竟遭到反綁手腳，並在大庭廣眾下「示眾」。

事件在相關影像廣傳後引發爭議，周五（18日），疑似涉事女子之一的網民在微博表示，事發時她是去取外賣，因同行朋友口罩丟失而與相關人員發生衝突，目前相關人員已道歉。

另外，有網民認為事主在肖像等私隱未被保護的情況下遭他人圍觀、拍照錄像，行為涉嫌嚴重有違憲法、民法等法律法規。海珠區公安分局一名工作人員則回應指，事情正在處理中。



多段影片顯示，在疑似海珠區崙頭村，2名女子先是與現場人員發生語言衝突，其中一名黑色上衣女子隨後被一名淺色上衣男子摔倒在地，還被多人反綁手腳，另一灰衣女子也同被摔倒反綁。不過，也有片段顯示，是灰衣女子動粗在先。

對於事件，疑似女事主之一的「暴躁小羊口」在微博稱「綁我們不是因為口罩，是為了不讓我們打110並且謊稱他們已經打了110，我和我的同伴先後打了110，120，他們看到警察就把自己的藍色外套脫了防止我們認出來他們」、「剛剛發聲: 協商結果是對方賠償我們誤工費，醫藥費，精神損失費哦，法律是公正的，做什麼事要付出代價，謠言紅碼和傳播視頻的已經截圖保存你們的信息了，今晚會聯繫律師起訴」。

有現場畫面顯示，事發期間涉事女子拉下防疫人員的口罩。（微博）

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而微博博主「螢火蟲如我」公開質疑事件涉嫌嚴重有違憲法、民法等法律法規，依據有三，一是如果是具有執法權的警察執法處置，如此處置依據的法律法規是哪幾條？二是如果是非警察處置的，是哪些人參與處置的？他們是否具備執法權？最後，《刑事訴訟法》規定、檢察院反覆強調禁止將罪犯遊街示眾，如第155條。況且，影片中當事人（公民）是否違法違規尚無定論。《民法》對公民的合法權益亦有相關保護。

他進一步表示：「請相關部門私信聯繫我，我會提供已有的視頻證據，並懇請徹查這樣的涉嫌違法違規並涉嫌有辱公民人格的不法行為！」

其他網民點睇：

這是濫用私刑啊

綁起來示眾羞辱屬實不應該，也不符合依法治國的理念

疫情三年真如鏡，各種妖魔鬼怪都從暗處跑到晴天白日了

就算是撒潑，是這種管法？你懂不懂法律？撒潑應該由警察抓到派出所審問，涉嫌尋釁滋事的拘留或者判刑，不是捆綁示眾，你以為這是阿富汗呢？



警方通報指，已對兩名涉事女子依法作出治安處罰。（微博@廣州海珠公安）

及至18日晚，廣州市公安局海珠分局發布情況通報指，周四（17日）上午11時許2名女子王某、李某（均23歲，黑龍江人）不遵守疫情防控管控區域的規定，企圖強行進出海珠區崙頭村防疫管控卡口。其中，李某未佩戴口罩，2人健康碼均為黃碼且10月30日以來一直未按要求進行核酸檢測。

期間，現場防疫工作人員上前多次勸導，王某、李某拒不配合，辱罵工作人員並擾亂現場秩序，後被工作人員和群眾約束控制。警方接報後，將涉事人員帶回派出所作進一步調查。根據調查事實，警方目前已對王某、李某2人依法作出治安處罰。涉事雙方經教育提醒後已達成諒解。

警方對事件進行通報後，部分網民的態度亦「轉軚」：

那活該被綁

看完全部視頻了說實話捆綁有點過分但是她們值得

幹得漂亮

海珠公安做得非常好

小太妹囂張的很

