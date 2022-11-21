北京疫情｜再增2宗死亡個案　另增962宗本土感染朝陽區佔5成

據北京衛健委數據，昨日（20日0時至24時），北京本土新增154宗確診個案，808宗無症狀感染個案，社會面篩查266宗。朝陽區疫情嚴重，昨日本土新增596宗。同日本土再增2宗死亡個案，皆為年長老人。



據北京官方通報，昨日當地再增2宗死亡個案，分別為91歲女性和88歲男性。

91歲女性於19日由朝陽區送至地壇醫院，患者高齡，合併腦梗病史多年，遺留老年癡呆數年，生活不能自理。入院時，脈搏、呼吸、血壓、血氧測不出，神志昏迷，雙側瞳孔散大固定。臨床診斷為：新冠病毒輕型、休克、陳舊性腦梗死、阿爾茨海默病。入院後立即予以氣管插管，接簡易呼吸器輔助通氣，持續心肺復蘇約40分鐘，心率、血壓、血氧仍無法測出，無法恢復自主循環，於11月20日宣布臨床死亡。

88歲男性於19日由大興區轉至地壇醫院，患者高齡，高血壓病史20年，血壓最高200/110mmHg，腦梗死病史6年，長期臥床，生活不能自理，10年前前列腺癌手術史，慢性支氣管炎病史多年。臨床診斷為：新型冠狀病毒肺炎輕型。入院後立即組織多學科專家組會診，給予吸氧、抗感染及對症支持治療。於11月20日突發心律失常，持續心肺復蘇約50分鐘，患者因基礎病病情持續惡化，心源性猝死，經搶救無效死亡。

保障社會物資供應充足 朝陽區全域仍為低風險

昨日舉行的北京市新冠疫情防控新聞發布會上，新聞發言人徐和建說，北京疫情防控形勢嚴峻，波及範圍進一步擴大，存在多點多面的社會面隱匿傳播風險。各單位要及時受理市民涉疫訴求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，在做好防疫基礎上保障各類農副產品、生活必需品供應充足、價格穩定。

同時，進返京人員中報告確診病例數增加，存在一定的社會面傳播風險，要精準實施京外風險遠端管控，要嚴格落實進返京人員防疫規定，各行業各單位要加強進返京人員的風險排查、核酸檢測。

另外，朝陽區副區長楊蓓蓓再次強調，除劃定的高風險區外，該區全域劃為低風險區。倡導區內居民繼續減少流動，非必要不離開本區域，盡量減少外出，鼓勵採用電話、網絡等靈活辦公方式，召開會議優先採用視頻方式；不聚餐、不聚會、不串門、不串崗，保持安全社交距離。