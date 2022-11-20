疫情｜北京通報死亡個案　患者高齡生前患高血壓　膿毒性休克不治

內地新冠肺炎疫情持續升溫，除了新增逾2萬宗本土感染個案，北京市更有患者死亡。

北京市今日（20日）公布，死者為一名87歲男患者，他生前患有高血壓，曾經中風，小腦萎縮多年，入院時診斷為新冠肺炎輕症，後因病情惡化，搶救後不治。



首都醫科大學附屬北京地壇醫院院長金榮華通報，昨日（19日）醫院報告1宗死亡病例。87歲男患者於11月13日由朝陽區轉入地壇醫院救治，臨床診斷為新冠肺炎輕型。入院前2周有右側股骨粗隆間骨折手術史，合併高血壓病史十餘年，高血壓病屬3級極高危型，陳舊性腦梗死20年，小腦萎縮多年。

患者行走不便，入院時有肺部感染、膿毒症傾向。患者入院後，醫院立即安排多學科專家組會診，給予抗感染及對症支持治療。昨日，患者因基礎病病情持續惡化，肺部感染、呼吸衰竭、膿毒症、膿毒性休克，經搶救無效死亡。

首都醫科大學附屬北京地壇醫院院長金榮華。（微博＠北京日報）

金榮華表示，膿毒症在冬季發病率最高，65歲或以上的老年患者在膿毒症病例中佔比可達60%～85%；膿毒症發生休克在膿毒症患者中易出現多臟器功能衰竭，病死風險急劇升高，病死率高達75%。

在此情況下，醫院救治團隊向家屬充分知情告知，尊重患者家屬放棄有創搶救的選擇。

國家衛健委公布，內地昨日新增24215宗本土感染個案，其中以廣東省的佔比最多，有9538宗，其餘個案分布於河南、重慶、四川、內蒙古等地。北京的死亡個案，為內地自今年5月26日以來，再有新冠肺炎患者離世。