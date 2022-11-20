內地增2.4萬宗本土感染　北京添1死　為5月底以來內地首宗死亡

據國家衛健委數據，昨日（19日0時至24時）內地本土新增個案24215宗。自今年5月26日以來，首次再新增1宗本土死亡個案，位於北京。



昨日內地本土新增確診個案2204宗，其中包括廣東1157宗，河南192宗，重慶183宗，四川156宗，內蒙古99宗，山西81宗，北京69宗，雲南50宗，江蘇38宗，陝西33宗，山東20宗，新疆20宗，遼寧17宗，黑龍江16宗，浙江16宗，福建11宗，貴州11宗，湖北8宗，湖南8宗，河北5宗，上海4宗，天津3宗，海南3宗，西藏2宗，青海2宗。

同日新增本土無症狀感染個案22011宗，含廣東8381宗，重慶4527宗，河南1026宗，新疆914宗，內蒙古864宗，甘肅817宗，陝西750宗，山西657宗，北京552宗，河北520宗，青海496宗，四川470宗，山東341宗，黑龍江285宗，湖北241宗，吉林184宗，江蘇147宗，廣西140宗，湖南123宗，天津122宗，雲南109宗，寧夏56宗，貴州55宗，遼寧53宗，浙江43宗，安徽42宗，上海35宗，福建31宗，江西14宗，西藏9宗，海南4宗，新疆建設兵團3宗。

截至昨日24時，現有確診病例20829宗，包含95宗重症。累計死亡病例5227宗，累計報告確診病例286197宗。

北京本土增1宗死亡個案 社會面首次破百

昨日北京召開疫情防控第418場新聞發佈會上稱，北京疫情處於增長期形勢嚴峻。昨日北京新增1宗死亡個案，死者為87歲男性，11日出現乾咳症狀，11月13日確診為新冠輕型，19日並且惡化，最終因嚴重肺部細菌感染，發生膿毒症休克，經搶救無效死亡。

北京本土社會面篩查122宗，首次破百。根據北京流調顯示，大部分社會面確診個案集中在朝陽區。昨日朝陽本土新增318宗個案，為北京疫情最嚴重區域。朝陽副區長楊蓓蓓在昨日新聞發佈會上表示，除高風險區外，朝陽區全域為低風險區域。同時呼籲民眾「非必要不要出區」，希望民眾在這個週末繼續「在家宅一宅」，減少外出流動。部分低風險區域居民若跨區活動，需持有48小時核酸陰性證明。



另外，北京東城區、朝陽區、順義區3區已有10個購物中心1個酒店發佈餐廳暫停堂食服務同志。