疫情｜胡錫進：中國今冬明春不可能「放開」

內地發布二十條優化疫情防控措施後，對於應該「嚴控」還是「放開」的爭論明顯增多。

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進周日（20日）發文表示，一些人所要的那種「放開」是不可能的，至少今冬明春的中國決不會那樣做。



胡錫進表示，我們需要認真探討的是怎麼把二十條落實好，盡最大可能不因這種落實而導致疫情的嚴重擴散。因為二十條是有科學依據的，它的目的就是促進精準防控。

胡錫進稱，最近雖然疫情上升快，但全國新增大規模封控的消息的確減少了。如果我們的社區封控少了，社會活動限制的時間短了，跨省流動限制也少了，在冬天病毒活躍的情況下，病例有一定增加，但是總量能控制得住，各地人們感染的機率仍然很低，死亡病例更是保持在很低水平上，也就是絕大多數的人安全有保障，那麼我認為就是成功。

胡錫進又稱，現在最要防止的是兩種情況，一是有的地方病例剛有所上升，就慌張了，重新搞大規模靜默。二是要防止疫情大規模擴散，直至失去控制，而且疫情如果在一兩個地方完全失控，將會打亂整個國家的防控全局。

胡錫進最後稱，我們必須在堅守二十條的基礎上往前走，保持對疫情大的控制力，同時給我們的經濟社會生活開闢更大常態空間。

胡錫進因此呼籲，一些人不要再喊「放開」，更不要宣揚「躺平」，那會引導對二十條的誤讀，對全面推行二十條有害無益；也不要宣揚只能或者「放開」或者反覆靜默封城，而沒有中間選擇。