內地疫情｜今年冬天是關鍵時刻　明年春天有望漸次走出疫情

自從最近中央公布優化疫情防控工作的二十條措施後，關於內地何時走出疫情的討論再次熱鬧起來。儘管二十條措施已經明確說了不是為了放開或躺平，是為了科學精準防疫，必要的管控措施會繼續，但還是讓許多人看到漸次走出疫情的希望。

二十條措施公布後，許多地方都已經公開表態會落實下去，比如，北京宣佈啟動長期滯留京外人員專項救濟。這在某種程度上會有助於減少一刀切、層層加碼，促進人員往來和國際交流。據最近《中國新聞周刊》在《優化防控二十條發布，專家預測管控的人員「至少會減少一半」》一文中的報道，「受訪的數據專家大概做了個估算，這次調整之後，總體而言，疫情管控的人員規模『至少會減少一半』」。

但與此同時，最近一段時間，內地疫情呈現上升趨勢，每日都有新增許多感染者。11月20日，內地新增本土確診病例2277例、本土無症狀感染者24547例。一些重點城市的感染數量較多，比如11月20日，廣州新增本土確診病例296例、本土無症狀感染者7885例，重慶新增本土確診病例231例、本土無症狀感染者5898例，北京新增本土確診病例154例、本土無症狀感染者808例，石家莊新增本土確診病例2例、本土無症狀感染者639例。

因為感染者較多，本來率先打響第一槍，宣佈取消常態化核酸點和除重點場所外不再查驗72小時核酸證明的石家莊，又決定自11月21日起在全市部分區域開展全員核酸檢測，並收緊防疫措施。

2021年6月2日，廣州荔灣區中南街海南村村口，值守人員為出村人員進行消殺，以防控疫情。（人民視覺）

現在內地已經進入冬季了。根據往年規律，冬季疫情容易蔓延。不過值得注意的是，最近內地疫情雖然多發，感染者數量較多，但其中多數都是無症狀感染者，重症率很低。比如，廣州市自10月22日本輪疫情以來，到11月16日，已有大約4.8萬感染者，僅一例重症和一例危重症，均是伴有多種嚴重基礎疾病的老年人。

這再次說明新冠病毒的傳播力變得更強但危害性已減弱。因防疫貢獻被授予「人民英雄」國家榮譽稱號的中國工程院院士、國醫大師張伯禮，最近指出當前的臨牀實踐表明，新冠病毒造成的重症和死亡比例很低，這意味着新冠病毒的致病力減弱。

2022年4月25日，北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點，工作人員在進行核酸檢測的相關準備。（視覺中國）

這無疑是好消息，說明過去三年中國內地付出的心血和代價沒有白費，今天的病毒已經明顯不同於三年前武漢疫情時的病毒，走出疫情的條件漸漸開始具備。不過，現在還只是剛進入冬季，接下來一段時間的疫情走向還有待觀察，尤其是內地的醫療資源不均衡，仍有許多老人未能充分接種疫苗，其中不乏有基礎疾病的老人，廣州的情況是否具有普遍性，需要繼續觀察。若最終今年冬天真的各地都如廣州一樣，縱使疫情出現反彈，但重症率極低，那中國內地距離走出疫情便不遠了。

在此過程中，與弱者共存極為重要。香港01早前在《中國式共存最難的是與弱者共存》一文中寫過，目前病毒威脅最大的群體是老人，重點是未接種疫苗或有基礎疾病的老人。現代社會一個重要的道義基礎是儘可能去保護老弱病殘，而非讓他們成為犧牲品。海外不少國家和地區疫情爆發期間造成的大量老人死亡，是非常不應該的慘痛教訓。內地人口基數龐大，目前仍有較多80歲以上老人未充分接種疫苗，其中許多患有基礎疾病。接下來能否有效保護老人等弱勢群體，能否做好有基礎疾病患者的健康保障，既是倫理和道義問題，又是中國式共存的最大挑戰。

2022年4月24日，上海市浦東新區北蔡鎮聯勤村村民陸續從隔離點回家。在村口，工作人員逐一為返回的村民登記併發放居家監測須知。（新華社）

從目前形勢來看，中央層面早已認識到這一點。二十條措施中有四條是專門針對提高疫苗加強免疫接種覆蓋率（特別是老年人群）、加快新冠肺炎治療相關藥物儲備、制定分級分類診療方案、做好住院牀位和重症牀位準備、制定健康安全保障方案（老年人、有基礎性疾病患者、孕產婦、血液透析患者等群體）。這四條非常關鍵和要害，其完成進度直接影響中國內地在什麼時候進一步開放。

最近，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說過：「我們內心非常清楚，最終走出疫情看的肯定是科技，但現在生物醫藥所做的這些貢獻是不是已經提供了充足的支撐？我們相信中國是有能力來支撐我們整個抗疫，走出疫情。」據第一財經報道，在研的新冠藥物數量達到10餘款，有多款藥物已到三期臨牀試驗階段，其中用於治療普通型新冠成年患者的阿茲夫定片，已經獲國家藥監局批准，正式上市。

筆者多次寫過，從改革開放以來的經濟騰飛和對外交流中獲益極大的中國內地，自上至下都不缺乏繼續發展經濟、改善民生和促進對外交流的強大意願，只不過因為疫情下的現實國情，中國內地的防疫政策調整隻能是漸進的、審慎的。但從目前情勢來看，與病毒搏鬥三年的中國內地，終於熬到病毒毒性已明顯減弱，今年冬天會是觀察疫情走向的關鍵時刻，若順利度過，明年開春將迎來走出疫情的希望。