內地增2.6萬宗本土感染　石家莊「轉軚」6區封控連續5日全民核酸

據國家衛健委通報，昨日（20日0時至24時）新增26824宗本土個案。日前石家莊出行不再查驗核酸證明，成全國首個試點城市，但昨日石家莊官方通報，將於21日開始，在部分區展開為期5天的全員核酸篩查。



昨日內地本土新增2277宗確診個案，其中包括廣東984宗，重慶231宗，四川217宗，河南161宗，北京154宗，山西120宗，內蒙古92宗，江蘇56宗，雲南37宗，陝西29宗，山東26宗，浙江23宗，福建20宗，甘肅、新疆各18宗，黑龍江17宗，遼寧15宗，貴州10宗，青海9宗，天津6宗，吉林、上海、湖北各6宗，江西5宗，海南4宗，湖南3宗，河北2宗，西藏、寧夏各1宗。

當日本土新增無症狀24547宗，廣東8101宗，重慶5898宗，甘肅1173宗，河南1050宗，新疆893宗，內蒙古832宗，北京808宗，河北734宗，山東647宗，陝西637宗，四川612宗，青海530宗，山西518宗，湖北325宗，黑龍江280宗，廣西232宗，吉林210宗，天津192宗，江蘇189宗，湖南178宗，雲南95宗，遼寧75宗，浙江69宗，寧夏58宗，安徽56宗，貴州56宗，上海33宗，福建22宗，江西、西藏各14宗，海南12宗，新疆建設兵團4宗。

截至昨日午夜12時，北京增2宗死亡個案；現有確診22210宗（其中重症病例107宗），累計死亡5229宗，累計報告確診病例288562宗。

石家莊6區封控 1家僅許1人外出2小時採購

11月14日石家莊宣佈自即日起取消常態化核酸點， 11月15日石家莊官方宣佈，公共交通不再查驗核酸證明，除重點場所外也不再查驗72小時核酸證明。

但昨日深夜，石家莊疫情防控指揮部再次通報，將從今日（21日0時）開始於橋西區、長安區等6區展開為期5天的全員核酸篩查，同時劃定多個高風險區。

通告要求高風險區居民足不出戶，其他區域居民原則上居家，非必要不外出。每個家庭每日可安排一人持24小時核酸陰性證明和當日核酸已採證明，外出2小時採購生活物資。

同時，對超過24小時未進行核酸的居民予以河北健康碼賦碼，即標註為紅碼或者黃碼。各區指定「黃碼醫院」，黃碼居民可於指定醫院進行就診。

另外，暫停堂食，商場、娛樂體育場所等機構暫停營業；中小學、幼兒園暫停線下教學，高校封閉管理。並倡導居民非必要不離石，確需離石需提前向目的地報備，機場、車站等交通站場嚴格檢查48小時內2次核酸陰性證明。