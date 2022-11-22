付國豪逝世　港警員佐級協會主席發信悼念：悲痛莫名，風骨永存

2019年在香港機場反修例示威活動中遇襲的，《環球時報》原記者付國豪，驚傳於去年10月因抑鬱症逝世。

香港警察員佐級協會主席林志偉周二（22日）發表「悼念付國豪同志」的聲明，指「得知付國豪同志離世的消息，頓時如遭電雷擊，心裏悲痛莫名，久久未能說出半句話兒。」並讚揚他為「英雄記者」。



林志偉透過香港警察隊員佐級協會的微博帳戶發表「悼念付國豪同志」的聲明。（微博@香港警察隊員佐級協會）

林志偉稱，「我支持香港警察，你們可以打我了！」2019年8月13日，「一名中國內地年青記者在香港國際機場被大批黑暴暴徒非法禁錮、侮辱及毆打。」手腳被捆綁在行李車上的他，面對眾多面目猙獰的施暴者仍然毫不退縮，正氣澟然的說出這一番話，成為香港止暴制亂過程中的一幕經典。

林志偉指，「我與付國豪同志事後有過一面之緣，言談間我深切感受到他是一位真誠及充滿正能量的年青人。雖然我們交流不多，但我肯定他確實是一個愛國愛港， 正義澟然的香港警察之友。」

林志偉表示，「當日香港警察走在風口浪尖，儘管支持我們的人不在少數，但甘願挺身公開為我們抱不平的實在不多，因此我們特別尊敬和珍視付國豪在危難當前的敢言敢為。他的說話鞏固我們奮勇抗暴的決心，因為我們有責任守護每一個支持警察執行職責的人。」

2019年，付國豪在香港機場反修例示威活動中遇襲。（資料圖片）

林志偉又強調，「付國豪同志被非法禁錮及毆打的事件中，幾名曾經狠施毒手的惡徒已經被法庭判處監禁，承受惡果。當日現場還有不少對事件視而不見，袖手旁觀的冷血縱暴者，他們的餘生亦將在無盡的自責及罪疚感之中渡過。」

林志偉最後稱，雖然付國豪同志已經靜靜地離開，「但他的風骨和情誼將永存我們心中。」