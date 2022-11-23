西安又推外省市來返「0+3」？　期間禁入公共場所、禁搭巴士地鐵

繼上海宣布抵滬未滿5天者，禁止進入餐廳、酒吧、商場等公共場所後，陝西西安周三（23日）又宣布，即日起對外省市來返西安人員進行「一碼通」彈窗提醒，並建議抵達目的地後3天不外出，若需外出，則不得進入餐廳、酒吧、超市等公共場所，亦不得乘搭巴士、地鐵等公共交通工具。



據西安市大數據資源管理局發布消息稱，即日起來返西安人員使用「一碼通」時會有彈窗提醒，「彈窗不會影響入住酒店，在每次掃碼亮碼時，都會遇到彈窗提醒，而且掃碼頁面彈窗提醒不可關閉，亮碼頁面彈窗提醒30秒後需要手動關閉。只需要按時進行核酸檢測，彈窗會在第3天監測核酸採樣出陰性結果後自動取消。」

對外省市來返西安被彈窗提醒人員，不執行落地檢後「三天兩檢」要求的，進行彈窗提醒、賦黃碼管理。

西安即日起對外省市來返人員進行「一碼通」彈窗提醒。（示意圖／視覺中國）

另根據西安市疫情防控工作要求，需於「落地檢」後2小時內到達目的地，並繼續做好「三天兩檢」，建議3天期間居家不外出，如需外出，不得進入餐飲場所進行聚餐、堂食，不得進入商場超市，不得進入公眾娛樂休閒場所（KTV、網吧、酒吧、歌舞廳、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、桑拿房、茶館、按摩店、室內兒童遊樂設施等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜伽館和各類教育、培訓、中介機構等）、公共文化活動場所（室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）。

不得進入福利院、養老機構等特殊場所。不得乘坐巴士、地鐵等公共交通工具，出租車、網約車等除外。未按規定落實造成疫情傳播的將承擔法律責任。