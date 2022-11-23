上海母親出家後裸捐588萬元　女兒要貸款讀書　網民：六親不認

上海一名母親3年前決定皈依佛門，並將一套價值588萬元（人民幣，下同）的房產出售、全部捐出。沒有給父母和子女留下任何財產的做法，引起不少網民議論。據悉，她的女兒目前要靠貸款來完成學業。



內媒報道，上述女子2019年決定出家，將位於上海的一套房產賣了588萬元並全部捐出。談及父母時，她笑稱父母支持她的選擇，「我父母還是心很解脫的，他說你的錢就是你的錢，你怎麼做主是你的事情。」

惟說起女兒時，她表示女兒並不理解自己的做法。她稱，女兒目前要借貸款讀大學，大學畢業後還要考各類資格證書、結婚、買房，希望母親能給予支持，所以並不認同自己的「裸捐」做法。

這名女子又說，「皈依佛門以後，父母和孩子是紅塵中人，對我賣掉房子裸捐這事持懷疑態度，甚至有一些嗔心，我也能理解。」她還指，最近在尋找自己的女兒，但一直沒有找到，不知道是女兒故意躲著不見，還是她和女兒的見面塵緣未到。

針對此事，不少網民都質疑是被詐騙、洗腦了，並稱「捐的錢還不一定進了誰的腰包」；亦有網民覺得她的女兒好慘，「母親拿著幾百萬給慈善機構，女兒卻需要借錢讀書。」

網民評論：

「出家之後六根清淨，我看是六親不認。」



「師太呀，歸佛門是為了渡人，你這連家屬都沒渡好，本末倒置了。」



「遇到邪師歪道的被洗腦了，布施是在自己的能力範圍內，慈悲為懷，更要講孝道。」



「留兩筆錢，第一筆，20萬，給父母養老，因為贍養老人是義務。第二筆，30萬，10萬作女兒教育費，20萬作其嫁妝。留下的想捐就捐了吧，這樣才了卻紅塵。」



「對女兒的撫養義務還沒有盡完，完全是不負責任的行為，以後老了也別苛求女兒贍養。」

