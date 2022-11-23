歷經斷貨、假貨風波　多地連花清瘟漲價超五成　廠商曾稱不會提價

近期內地疫情嚴重，民眾搶購連花清瘟致一度斷貨，更有不良商家製造假貨混淆市場。今日（23日）《紅星新聞》報道，在經歷了一系列風波後，部分地區連花清瘟漲價超50%。



報道稱，部分藥店對連花清瘟有不同程度提價。其中，0.35g*48粒/盒規格的連花清瘟膠囊漲價幅度明顯。吉林省某藥店在「石家莊缺貨風波」後，就將上述規格的連花清瘟膠囊由30元（人民幣，下同）上調至35元/盒。

廣東河源的藥店，0.35g*48粒/盒規格的連花清瘟膠囊目前售價為46元/盒。若按以往約30元/盒的普遍售價計算，已提價超50%。

一盒48粒的連花清瘟膠囊目前售價為46元/盒，漲價超五成。（淘寶）

至於漲價原因，該藥店工作人員稱，因為太多人購買，產商定價提高，貨也很難訂到，所以在價格上有所調整。也有其他藥店工作人員表示，「進貨價格提高了。」

對此，製藥廠「以嶺藥業」未有回覆，但在石家莊連花清瘟斷貨期間，以嶺藥業曾表示，公司近兩年來一直提高產能，生產是跟着銷量安排，會盡全力保障市場供應，且未來並無漲價計劃。

目前，以嶺藥業在淘寶平台自主經營的「以嶺藥堂大藥房旗艦店」中的0.35g*48粒/盒規格連花清瘟膠囊價格為5盒/147.5元，平均一盒為29.5元。但店舖客服稱，「由於倉庫訂單較大，會延遲發貨，若發不了會再通知。」