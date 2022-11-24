廣州本輪疫情累計逾10萬人感染　新冠有後遺症？專家：學界未確認

廣州的新冠疫情仍然持續，昨天（23日）新增7620宗本土感染，包括428宗確診個案及7192宗無症狀感染者。截至目前，當地本輪疫情已持續逾月，累計錄得本土感染破10萬宗。

此外，據《南方+》報道，廣州市截至周二（22日）已啟用19個方艙醫院，累計有1.1萬多人出艙，至於康復人士會否產生新冠後遺症，有內地專家表示，「目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症。」



廣州市截至周二（22日）已啟用19個方艙醫院，累計有1.1萬多人出艙。（南方+ ）

對於出艙條件，中山大學附屬第三醫院感染科教授、廣州市黃埔方艙醫院總領隊崇雨田介紹，依照目前規定，出艙人員需在方艙內隔離滿7天、沒有新冠肺炎相關症狀，並完成兩次間隔24小時以上的核酸，檢測結果呈陰性或Ct值大於35，才會被安排出艙。大量的證據表明，這樣的康復者已基本不具備傳染性。

崇雨田指，雖然Ct值大於等於35作為出院、出艙的要求之一，但社區核酸篩查時會將Ct值標準提高到40，因此Ct值介乎35和40之間的人，尤其是出院、出艙的康復者，他們在一段時間內可能在社區篩查中被檢出陽性，這就是所謂的「復陽」，這樣的人群基本不具備傳染性。

出艙人員需在方艙內隔離滿7天、沒有新冠肺炎相關症狀，並完成兩次間隔24小時以上的核酸，檢測結果呈陰性或Ct值大於35，才會被安排出艙。（羊城晚報）

至於康復者會否二次感染，崇雨田說，「康復者對病毒有抵抗力，在短時間內、對同一種病毒株而言，不會二次感染。」但康復者體內的抗體水平會在被感染數個月後逐步下降，病毒也在不停變異之中，不同病毒株之間可能存在免疫逃逸，因此，康復者仍應注意做好個人防護。

此外，對於人們較為關注的「新冠肺炎有後遺症嗎？」這一問題，崇雨田表示，「一些傳染病的患者，在恢復期結束後，某些器官的功能長期未能恢復正常，才會被認為是後遺症。」而新冠肺炎是不是有後遺症、有什麼樣的後遺症，在科學上還有不同的看法，仍有待臨床的進一步證實。目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症。