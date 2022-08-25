國防部長魏鳳和在上合組織：台灣是中國內政　多國支持反制竄訪

上海合作組織成員國國防部長第19次會議8月24日在烏茲別克斯坦塔什干舉行，國務委員兼國防部長魏鳳和以視像方式參會並發表講話表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，多國普遍理解和支持中方反制美國眾議長佩洛西訪台。

他呼籲，各成員國防務部門和軍隊應樹立安全共同體理念，合力築牢維護共同安全、普遍安全的堅實屏障。



魏鳳和說，人類社會正面臨史上罕見的多重危機和嚴峻挑戰，越是困難時刻，危機關頭，越要精誠團結、共克時艱。習近平主席提出的全球安全倡議，為應對國際安全挑戰提供了正確方案，中國願同各國一道，共同維護國際公平正義和世界和平安寧。台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政。本月初，美國國會眾議長佩洛西竄訪中國台灣，中方強烈反對、嚴厲譴責、堅決反制。中國的立場得到世界上170多個國家和國際組織的普遍理解和支持，中方對此表示贊賞。

他稱，經過不斷探索發展，上合組織已成為不同文明、不同制度國家和睦相處、合作共贏的典範，走出一條新型區域組織的成功之路。各成員國防務部門和軍隊應樹立安全共同體理念，打牢合作基礎、完善運行體制、豐富合作內涵，不斷深化上合組織防務安全合作，合力築牢維護共同安全、普遍安全的堅實屏障。

8月24日，上海合作組織成員國國防部長第19次會議在烏茲別克斯坦塔什干舉行，國務委員兼國防部長魏鳳和以視像方式參會並發表講話。（國防部網）

上海合作組織成立於2001年6月15日，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦。2017年上海合作組織阿斯塔納峰會簽署了關於給予印度和巴基斯坦成員國地位的決議，上海合作組織成員國由6個增至8個。

現有阿富汗、白俄羅斯、伊朗、蒙古4個觀察員國，阿塞拜疆、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其、斯里蘭卡、埃及、卡塔爾、沙特阿拉伯9個對話夥伴。上海合作組織秘書處已經同聯合國、東盟、獨聯體、集安條約組織、亞信、紅十字國際委員會等建立了合作關係。