疫情｜內地增3.4萬本土個案　孫春蘭：用最小代價實現社會面清零

國家衛健委公布，內地昨日（25日）新增34909宗新冠肺炎本土個案，再創近月新高，但無新增死亡病例。



內地昨日新增3405宗本土確診個案，其中包括廣東991宗，北京586宗，山西324宗，重慶199宗，河南186宗，四川159宗，黑龍江134宗，雲南134宗，內蒙古116宗，山東110宗，河北101宗，遼寧50宗，福建45宗，陝西39宗，浙江34宗，貴州31宗，江蘇29宗，湖南29宗，新疆21宗，廣西13宗，海南13宗，湖北12宗，吉林11宗，上海11宗，青海7宗，天津6宗，江西6宗，甘肅5宗，西藏2宗，安徽1宗。

昨日新增31504宗本土無症狀感染者，其中包括重慶7522宗，廣東7405宗，北京2009宗，河北1618宗，四川1374宗，山西1152宗，青海1036宗，新疆946宗，陝西818宗，河南804宗，山東784宗，甘肅712宗，湖北694宗，吉林611宗，天津578宗，遼寧478宗，內蒙古415宗，雲南386宗，江蘇353宗，黑龍江321宗，廣西288宗，寧夏280宗，湖南275宗，浙江133宗，安徽128宗，江西101宗，貴州101宗，上海78宗，福建62宗，海南27宗，西藏14宗，兵團1宗。

截至昨日24時，內地現有確診病例29745宗（其中重症病例112宗），累計死亡病例5232宗，累計報告確診病例304093宗。

重慶新增本土無症狀感染者佔最多。（新華社）

重慶疫情持續，國務院副總理孫春蘭昨日出席當地新冠肺炎疫情防控工作調度會議時強調，要深入領會、全面貫徹習近平總書記關於疫情防控工作的重要指示精神，落實落細黨中央、國務院明確的防疫舉措，毫不動搖做到「三個堅定不移」，堅持第九版、落實二十條，堅定信心、鼓足幹勁，向疫情發起總攻，堅決把疫情的波峰壓下去，用最短時間、最小代價實現社會面清零目標，落實好疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

另在上海，市文化和旅遊局昨日表示，鑑於目前該市新冠肺炎疫情防控形勢，為進一步加強文旅場所疫情防控管理，更好地保障廣大市民遊客生命安全和身體健康，經研究決定，從即日起進入該市演出場所、娛樂場所、棋牌室、互聯網上網服務營業場所、劇本娛樂場所、A級旅遊景區、博物館、美術館、公共圖書館、文化館（社區文化活動中心）、旅遊諮詢服務中心等文化旅遊場所的市民、遊客，須持有48小時內核酸檢測陰性證明，不得以24小時內核酸採樣證明入場，不得以現場抗原檢測代替有效核酸陰性證明。沒有智能手機的老年人、幼兒等無法掃碼、亮碼的市民遊客，可使用紙質離線「隨申碼」和本人身份證，經查驗後進入。此項措施後續根據疫情形勢和防控要求動態調整。

當局請各區文化旅遊局履行屬地責任，督促指導轄區內各文旅場所嚴格落實各項防控措施；請各文旅場所落實主體責任，把好場所入口關，做到逢進必掃、逢掃必驗。