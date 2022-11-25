疫情｜內地增3.2萬宗本土感染個案　北京連續四日破千

國家衛健委公布，內地昨日（24日）新增32695宗新冠肺炎本土個案，再創近月新高，但無新增死亡病例。



內地昨日新增3041宗本土確診個案，其中包括廣東892宗，北京424宗，河北329宗，重慶258宗，山西208宗，河南140宗，四川123宗，黑龍江108宗，上海9宗等。

昨日新增29654宗本土無症狀感染者，其中包括廣東7584宗，重慶6242宗，河北3046宗，北京1436宗，四川1187宗，新疆957宗，甘肅870宗，陝西793宗，青海729宗，山東726宗，山西724宗，河南719宗，吉林570宗，湖北559宗，內蒙古545宗，天津418宗等。

北京疫情方面，昨日新增1860宗新冠肺炎本土個案，已是連續四日過千，其中400宗為社會面篩查人員。

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廣州：海珠區部分地區疫情風險升高

廣東疫情方面，昨日全省新增8476宗新冠肺炎本土個案，廣州繼續佔大多數，共新增8001宗新冠肺炎本土個案。

廣州市衛健委昨日表示，海珠區管控人群72小時新增感染者數量環比下降，但鳳陽街金紫里片區、江海街台湧片區的疫情風險升高。白雲區前幾日的太和鎮草莊村聚集性疫情趨於平穩，全區採取加強疫情防控措施後，社會面感染者數量較前期有所回落，但仍有街鎮持續出現散發社會面個案。

廣州市衛健委又稱，23日至昨日，天河、花都、從化、增城、番禺均出現局部聚集性疫情，涉及建築工地、集體單位或城中村等人員密集單位，社會面傳播風險高。

廣州市公安局表示，近日在一些管控區域內，有些群眾挪動圍蔽水馬、擅自外出；有些甚至聚集衝卡，走出管控區之外，涉嫌違反國家疫情防控法律法規。據統計，從10月23日至今，公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148宗。

重慶6個區縣基本實現社會面清零

重慶昨日新增6500宗新冠肺炎本土個案，國務院副總理孫春蘭繼續在重慶調研指導疫情防控工作，強調要力爭用最短時間控制住疫情，盡快恢復正常生產生活秩序，要落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。

新華社報道指，重慶疫情防控取得階段性成效，全市社會面新發感染者佔比從63%下降至8%，城口、奉節、萬盛等6個區縣基本實現社會面清零。