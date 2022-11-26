烏魯木齊爆示威民眾高喊「解封」　多篇有關奪命火警文章遭禁

撰文：孫聖然
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新疆烏魯木齊受疫情影響已封控數月，發生在周四（24日）晚的一場奪命火警，因涉及過度防疫而終釀慘劇，這亦進一步成為了「壓死駱駝的最後一根稻草」。當地民眾周五（25日）晚紛紛上街抗議示威，並大喊「解封，解封」。

網傳影片顯示，烏魯木齊市多區都有大批民眾上街示威，要求當局解除對小區的封控，期間還有人用維吾爾語高聲大喊。

另有影片顯示，大批示威者聚集在當地政府大樓外，他們手舉紅旗、高唱國歌，以發洩心中激動憤懣的情緒，其後又齊聲大喊「解封」。

不過，相關影片未有得到官方證實，目前在內地網絡中亦都被封禁。

有關今次火警的多篇文章均遭下架。（微信）

除此之外，有關今次火警的多篇文章，如「路是通的，是他們不跑」、「他們生命的最後時光，是在那個屋子裡待了一百多天」等，亦在內地社交平台瘋傳被網民接力轉發，但隨後便因「違反管理規定」遭到下架。

而到了周六（26日）上午，新疆烏魯木齊市政府召開記者會，宣布當地社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

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