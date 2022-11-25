新疆10死火警救援惹議　傳防疫圍欄阻消防車入小區水柱噴不到單位

新疆烏魯木齊一棟高層住宅大廈周四（24日）晚發生火警，造成10人死亡、9人受傷。據官方通報顯示，大火從發生到成功撲滅耗時近3個小時。

有當地網民爆料稱，事發小區因長期封控導致大量私家車阻塞消防通道；此外，小區門口安裝的防疫圍欄亦導致消防車無法及時進入救火，才發生如此慘劇。



火警發生在天山區吉祥苑小區，有網傳聊天記錄截圖顯示，該小區因核酸採樣出現陽性個案，自周一（21日）起實行為期3天的靜默管控，期間居民要「足不出戶」，且大廈的門亦被貼上封條，居民不得隨意出入。不過，官方通報就稱，該小區為疫情低風險區，居民可下樓活動。

通報還指，起火部位為15樓，火勢蔓延至17樓，延期擴散至21樓，而火警發生於當晚7時49分，直至10時35分明火才被成功撲滅。那麼，大火究竟為何用時近3個小時才被撲滅？

有網傳影片顯示，消防車停在小區門外用高壓水槍噴水救援，但因距離問題噴出的水柱根本無法到達火警單位。當地網民爆料指，正是因為防疫措施的限制，消防車才無法進入小區、無法靠近起火單位。

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而小區內亦停有多輛私家車、阻塞了消防通道，這些私家車的車主有的正在方艙醫院隔離，有的則因為擱置太久根本無法啟動。有網民指，該小區已經封控了108天。

另有影片顯示，幾名「大白」手持工具對早前安裝的疑似阻止車輛通行的圍欄障礙物進行拆除，期間大火還在熊熊燃燒，而消防車亦受此影響停在小區門口，無法進入救援。