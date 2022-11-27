重慶疑似有「紅碼」義工為市民做核酸檢測　當事社區否認惹爭議

11月25日，網傳重慶一社區核酸檢測點，一名紅碼志願者為居民進行核酸採樣，被發現後被小區居民堵在車內。現場居民稱，怪不得小區三天兩頭有陽性。



據《新黃河》今日（27日）報道，該社區是重慶市渝北區回興街道金蘭路社區，相關工作人員稱，網傳視頻中的志願者並非為市民做核酸的工作人員，而是社區聘請的維持小區秩序的外聘人員。「我們每天都會查驗他（外聘人員）的核酸報告和渝康碼才會上崗。給居民做核酸的志願者都是單人單採，社區幹部直接上。」

該工作人員解釋，社區核酸流程為，居民完成核酸採樣結束後，工作人員再做。當日維持秩序的外聘人員和居民一同進行核酸採樣，是混管採樣內出現陽性。收到結果後，已立即通知該外聘人員離開崗位，等候醫生單採。在車上等待結果時被現場群眾圍堵。

該工作人員表示，由於當時管控樓棟的居民下樓聚集，擔心有風險便報警。警察到達現場了解情況後，所有工作人員和志願者向現場居民出示自己的「渝康碼」，經過核實，居民才回到樓上。

事件在網絡引發爭議，對於社區回應部分網民並不買賬稱「糊弄誰呢？」「避重就輕，到底是不是陽性？」「社區說的話能信？」有網友諷刺，除了普通人其他人都可以隨意走動。

但也有網民呼籲冷靜看待，畢竟工作人員也是冒著被感染的風險在工作，不應該「一桿子打翻一船人」。

另外，重慶昨日（26日）本土新增感染個案8861宗，事發渝北區為疫情嚴重區域，昨日新增966宗感染。