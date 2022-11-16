重慶：非必要不離開，離開須審核　一區長攔外地車大罵「回去！」

重慶疫情持續，11月15日新增126宗本土確診與2688宗無症狀感染者，重慶市衛健委網站16日發布《關於進一步加強離渝人員出行管理的通知》，通知要求重慶市民「非必要不離渝，非急需不離渝」。據《香港01》採訪當地市民，從12日開始重慶在沒有官方文件的情況下，開始靜默7日。



同時有一段重慶區長攔車的影片廣傳。片中一區長大罵從外地到重慶的車輛，「回去！你們這是涉嫌傳播疾病，傳播新冠肺炎。」，當地政府回應稱，網傳影片發生於10月，該官員已向車主致歉。



重慶11月16日宣布，為進一步加強離渝人員出行管理，堅決防範疫情外溢擴散，發布相關通知稱「堅持非必要不離渝，非急需不離渝」。

通知要求，正在隔離觀察中的密切接觸者、居住在高風險區或臨時管控區的人員、所在社區7天內有陽性感染者的人員暫不離渝。

重慶12日各區開始靜默7天:

其他人員離渝，須持72小時內3次核酸檢測陰性證明（每日1次，最後一次核酸採樣在離渝前24小時以內，火車、民航以時刻表發車或起飛時間為準），「渝康碼」為綠碼。

此外，離渝人員至少提前1天向所在村（社區）提出申請，需要自行提供7天內活動軌跡、72小時內核酸檢測陰性證明、申請外出理由及相關證明、外出目的地等資訊，報所在鄉鎮（街道）審核。

通知指出，離渝人員所在社區存在傳播風險隱患的，原則上不予批准。通知也要求，鄉鎮審核其離渝必要性並出具證明（原則上不超過24小時），外出就醫等特殊情況優先審批。通知更強調，

據了解，重慶市委書記陳敏爾14日曾表示，「咬緊牙關、堅定信心，全力以赴打好打贏中心城區疫情殲滅戰」，並稱快速轉運收治被感染人員是阻斷疫情傳播的關鍵，應確保「應轉盡轉、應收盡收、全部撈乾」。目前重慶位於國際博覽中心的悅來方艙醫院，設置床位1.2萬餘張，陸續投入使用。

重慶居民透露，部分小區出門需出入證，個別疫情嚴重小區居民不得出門：

網傳重慶市長勸返外地車輛 官方：已致歉

此外，日前一則短片在微博廣傳。重慶一位區長被爆出在勸返外地車輛時，大聲罵車主「回去！你們這是涉嫌傳播疾病，傳播新冠肺炎」、「給我回去！否則馬上行政拘留」更稱「你不是我們這兒的人，到這來幹啥！」，引發網民熱議。

網民後來查出，該區長是重慶開州區副區長李先凱。當地政府則回應稱，網傳影片發生於10月12日，李先凱負責醫療保障衛生健康等工作。他10月中旬曾前往高速路口督導疫情防控工作，已就此事檢討，已經取得被勸返車主的諒解。