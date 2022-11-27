疫情｜內地增3.9萬宗本土個案北京再破4000　重慶添1死

據國家衛健委數據，內地昨日（26日0時至24時）本土新增感染個案39506宗，新增死亡病例1宗，為本土病例，在重慶。



昨日內地本土新增確診個案3648宗，包括廣東1386宗，北京747宗，重慶194宗，山西189宗，河南169宗，浙江64宗，新疆29宗，上海11宗，海南7宗，廣西5宗等。

當日本土新增無症狀感染個案35858宗，其中重慶8667宗，廣東7705宗，北京3560宗，河北1545宗，四川1512宗，吉林1203宗，青海1071宗，山西1041宗，新疆972宗，廣西300宗，安徽269宗，浙江144宗，上海119宗，福建108宗，海南35宗，西藏12宗等。

北京昨日本土感染再破四千，共4307宗，包括社會面篩查806宗。

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廣東省昨日本土新增感染9091宗，廣州市佔8443宗。昨日廣東省新冠肺炎防控領導小組召開視頻會議。會上廣東省委書記黃坤明指出，當前廣州疫情形式複雜嚴峻，要堅持「三個堅定不移」，堅持第九版防控方案，落實二十條優化措施，盡快實現廣州重點片區新增病例見底和全省各地社會面清零。

近日廣州市接連爆出市民不滿防疫，衝出封控閘口、示威等情況。會上黃坤明表示，要切實維護社會大局穩定，依法依規維護防疫秩序，紮實做好民生保障，全力以赴保供保暢，用心用情把各項工作和服務做得更加精細、更加暖心、更加便民。

廣東省委副書記、省長王偉中亦強調，全省各地各部門特別是廣州市要迅速有力落實省委、省政府部署安排，堅決防止重點區域疫情外溢，推動實現見底、清零。抓好社會治安和矛盾紓解，著力解決群眾反映強烈的困難和問題，確保社會大局穩定。

重慶本土昨日增1宗死亡個案

重慶本土昨日通報1宗死亡個案，死者為91歲男性，11月23日從渝中區轉入市公衛中心。患者高齡，入院時已出現意識障礙、重症肺炎、膿毒性休克、多髒器功能衰竭，臨床診斷為新冠病毒肺炎危重型。入院後患者心率、血壓下降，持續心肺復蘇仍未恢復自主心率，經搶救無效死亡。