烏魯木齊大火慘劇引爆不滿　多所高校現示威海報　學生舉白紙抗議

新疆烏魯木齊受疫情影響封控數月，上周四（24日）晚發生的一場導致10人喪生的奪命火警，更被指涉及過度防疫而釀成慘劇，引發不少民眾不滿。

除了上海有數百市民聚集悼念大火死難者外，網傳內地多間高校近日也出現悼念死難者及表達對嚴厲防疫政策不滿的海報，其中江蘇南京傳媒學院更有多名學生在校內舉白紙示威，並高喊「人民萬歲，逝者安息」的口號。



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網絡消息顯示，在南京傳媒學院、中央美術學院、南京林業大學與四川電影電視學院等高校，近日都有學生以舉牌、張貼標語等方式抗議，用以表達回歸正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。

在26日晚上，南京傳媒學院多名學生在校內舉白紙示威，並高喊「人民萬歲，逝者安息」的口號。隨後校方關燈，學生則打開手機電筒照明。學校領導到場稱，示威學生馬上解散的話就可以不追究責任，又威脅會處分學生，說「總有一天你要為你們的行為付出代價」。

在北京電影學院，網傳有學生製作染血口罩綁在欄杆上，並貼出「我是中國公民」、「我不是啞巴」等示威海報。

青島電影學院也出現悼念烏魯木齊大火遇難市民的海報，海報上寫著「不要麻木、不要沉默、不要無視、不要忘記」。

北京大學爆發抗議封控的示威活動：

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據早前報道，北京大學近日也爆發抗議封控的示威活動，食堂附近的牆壁上出現紅色塗鴉文字寫著「務實不是躺平，睜眼看看世界」等字句，更疑似有一群學生在晚上於牆壁附近聚集抗議，並與校方人員爭辯。最終塗鴉文字遭清除。