維權抗議持續不斷　中國防疫夢遊着掉入塔西佗陷阱

中共二十大前，香港01發文《二十大任務清單｜「塔西佗陷阱」不是危言聳聽》，其中寫道，「在新冠肺炎疫情第三年的今天，『塔西佗陷阱』不再是危言聳聽，而是中共未來五年面臨的切實挑戰。如何不斷增進官民互信，提升政府公信力，不僅決定着中共能否跨越『塔西佗陷阱』，還決定着中共和中國的未來命運。」

二十大結束後，外界對於中國因時因勢調整防疫政策給予厚望。一方面，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組11月11日對外發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，該通知被簡稱為「20條措施」，是中國自疫情爆發以來最為引人關注的防疫政策調整，也是政治局常委會做出的決定；另一方面，國家主席習近平二十大後的首次外訪及出席晚宴等，全程不戴口罩，在官方媒體的密集報道下，被民眾看在眼裏。當「20條措施」與「習近平外訪不戴口罩」幾乎同時發生，人們有足夠理解相信，中國維持了近三年的嚴格疫情防控政策真的要變了。

2022年11月14日，習近平與拜登在印尼峇裏島會面。（AP）

但隨着本土病例在各地激增，20條措施並沒有推動中國放開防疫政策，反倒在各地的一刀切和層層加碼下，愈發趨緊。比如率先取消查驗核酸的石家莊，11月20日發布公告稱，全市多區進行5天全員核酸，非必要不外出。作為首都的北京，也將進入公共場所的核酸有效期從72小時縮短為48小時，且朝陽區、大興區等多區被封控，「進一步降低到崗率」成為發布會反覆倡導和要求的事項。

在看不到中國防疫政策調整之際，發生在新疆烏魯木齊的一場火災徹底點燃了人們的怒火。11月24日，烏魯木齊市天山區吉祥苑小區一住宅樓發生火災，造成10人死亡、9人受傷。火災發生後，網上開始流傳大量短視頻、照片及自媒體文章，認為因為長時間封控和過度防疫才導致了這場火災，小區裏的地樁和柵欄妨礙了消防車的及時救援。當地警方11月25日亦通報了一起「在網路散步謠言的案件」，起因是在微信群中散步火災事故死亡人數的不實消息。

當晚凌晨，烏魯木齊召開新聞發布會，否定了所有網傳消息，指出「小區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門、單元門均未封閉。網上所傳樓層門用鐵絲捆綁的圖片為移花接木、惡意拼接」；「事發小區由高風險區降為低風險區」，且「升降欄杆和柵欄都是日常設置」。此外，發布會還提到居民自救能力弱。

新疆烏魯木齊發生示威。（影片截圖）

26日上午，烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，宣佈疫情防控工作取得重大階段性成果，已實現社會面基本清零目標。同日下午，《新疆日報》發表《烏魯木齊市火災四問》，對輿論普遍關心的問題進行逐個回應。但顯然，不管是火災發布會還是疫情發布會，以及《新疆日報》的四問，都已經不足以平復人們的悲憤和不滿，「我們不信」成了瀰漫於網絡的共識。

與新疆官方一連串動作同步發生的，是各地民間此起彼伏的維權行動。25日晚間，網路流傳的視頻顯示，新疆、北京等地，都有不同數量的人群聚集抗議，要求「解封」，落實「人民至上」、「為人民服務」。事態持續至26日，北京多個小區居民以「九不準」、「20條措施」為憑證，要求非行政主體的居委會解封低風險小區。經過一番抗爭，不少小區紛紛起而效仿，不少地方獲准解封。

與北京各區通過維權要求解封同步發生的，是來自各個高校系統及上海等地對火災遇難者的悼念與反思。網絡消息顯示，在南京傳媒學院、中央美術學院、南京林業大學與四川電影電視學院有學生或是舉牌、張貼標語，用以表達回歸正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。上海的烏魯木齊中路，人們紛紛獻上鮮花，表達追悼和哀思。27日晚，上海的悼念活動轉為更直接的訴求，隨着事態的擴大，官方出動警力驅散聚集人群，但人們的憤怒仍鬱結於心，無法平復，後續情況有待進一步追蹤。

上海民眾自發悼念火災遇難者。（網絡圖片）

各地的維權和抗議會否倒逼中國轉變防疫政策還是未知數，不過可以肯定的是，經過三年持續不斷的嚴格「動態清零」疫情防控，以及各地動輒靜默、封城的極端做法，人們的忍耐已經到了極限，中國作為疫情早期的防疫優等生，在三年後的今天，卻夢遊着掉入了「塔西佗陷阱」，官方再多的的解釋和引導，只能換來「我們不信」。尤其當人們看到卡塔爾世界盃上幾萬人的聚集狂歡，再回看本國發生的一幕幕，對比過後，更加多了一層荒誕感。

早在2014年，國家主席習近平在河南省蘭考縣委常委擴大會議上就發出警示，「古羅馬歷史學家塔西佗提出了一個理論，說當公權力失去公信力時，無論發表什麼言論、無論做什麼事，社會都會給以負面評價。這就是『塔西佗陷阱』。我們當然沒有走到這一步，但存在的問題也不謂不嚴重，必須下大力氣加以解決。如果真的到了那一天，就會危及黨執政基礎和執政地位。」如文章開頭所言，「塔西佗陷阱」不僅不是危言聳聽，且在防疫這樣的非常態之下，中共已經實實在在掉入其中。

現如今唯一可行的解決辦法，就是官方放低姿態，傾聽民眾呼聲，讓數據說話，讓科學說話，從政府兜底防疫轉向民眾成為第一責任人，適時調整防疫政策，儘快讓人們回歸正常生活。中國自改革開放至今取得的發展成果和穩定局面並不容易，各方都應該倍加珍惜，疫情終究會過去，但中國共產黨和中國不該止步於此。