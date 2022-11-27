上海數百人深夜集會悼烏魯木齊大火死者　高叫「不要核酸」等口號

新疆烏魯木齊受疫情影響已封控數月，周四（24日）晚發生的一場導致10人喪生的奪命火警，更被指涉及過度防疫而終釀慘劇，引發不少民眾不滿。繼烏魯木齊市民上街要求「解封」後，周六（26日）深夜，上海也有數百市民陸續聚集在該市的烏魯木齊中路舉行燭光晚會悼念死難者，直到今日（27日）凌晨被警察驅散。期間，民眾高叫不要核酸檢測等口號。



據荷蘭《忠誠報》（Trouw）駐中國特派記者任美珞（Eva Rammeloo）在個人Twitter上發布的多段片段顯示，昨日深夜起大批上海民眾聚集在烏魯木齊中路上高叫「新疆解封」、「不要核酸」、「要自由」等一系列口號及唱國際歌等，也有人點燃悼念蠟燭，現場有寫著「逝者安息」的紙牌。

現場警員排成人牆與民眾對峙，有民眾被逮捕。另網民「李老師不是你老師」在Twitter提供照片和消息稱，警察圍堵了最後幾十人並拘捕了幾名女子。

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美聯社報道指，聚集的民眾約有300人。示威者稱，約100名警員到場驅趕他們，有人被警員毆打及施放胡椒噴劑。目前上海官方未回應事件。

烏魯木齊一棟高層住宅大廈周四晚發生火警，造成10人死亡、9人受傷。據官方通報顯示，大火從發生到成功撲滅耗時近3個小時。有當地網民爆料稱，事發小區因長期封控導致大量私家車阻塞消防通道；此外，小區門口安裝的防疫圍欄亦導致消防車無法及時進入救火，才發生如此慘劇。

周五（25日）晚，烏魯木齊市多區都有大批民眾上街示威，要求當局解除對小區的封控，期間還有人用維吾爾語高聲大喊。有影片顯示，大批示威者聚集在當地政府大樓外，他們手舉紅旗、高唱國歌，以發洩心中激動憤懣的情緒，其後又齊聲大喊「解封」。相關影片未有得到官方證實，目前在內地網絡中亦都被封禁。

同日深夜，烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開新聞發布會，會上天山區區長哈米提·買買提伊明介紹，經與小區所在街道、社區以及現場消防救援人員反覆核實，小區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門、單元門均未封閉。網上所傳樓層門用鐵絲捆綁的圖片為移花接木、惡意拼接。而11月12日起，事發小區由高風險區降為低風險區，隨後天山區疫情防控指揮部進行綜合評估後，自11月20日起，小區居民已經實行錯峰有序出戶下樓，在小區內活動。

另一方面，烏魯木齊消防救援支隊支隊長李文勝表示，這起火災造成重大人員傷亡，教訓深刻。他提到，部分居民自防自救能力弱，對居住建築中通往樓頂的第二安全出口位置不熟悉，火災發生時未進行有效的撲救及及時的逃生自救。

到了周六上午，新疆烏魯木齊市政府召開記者會，宣布當地社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。