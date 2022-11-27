三孩政策｜杭州「試管嬰兒」獲3000元報銷　輔助生育擬入多地醫保

內地「催生」再出新招，據《浙江日報》報道，明年起參加杭州市商業補充醫療保險「西湖益聯保」的居民，在2023年度實施輔助生育的參保市民，將獲得最高3000元（人民幣，下同）的報銷。輔助生殖技術納入醫療保險報銷政策落地。



據介紹，居民在杭州市範圍內具有特定輔助生育資質的省、市級三甲醫院治療期間，可報銷胚胎培養、胚胎移植兩項治療費用。其中胚胎培養費用報銷限額為0.15萬元/年，胚胎移植費用報銷限額為0.15萬元/年。

胚胎培養、胚胎移植是輔助生育中的兩個重要項目。報道稱，目前杭州市部分有資質的三甲醫院胚胎培養費用收取標準在每次2000至6000元不等，胚胎移植收費每次約為2000元。待定向補助實施後，「西湖益聯保」將為參保人承擔這兩項治療的大部分費用。

多地計劃將輔助生殖納入醫保 增加相關醫院促生育

今年8月17日，國家衛健委、國家發改委等17部門聯合印發《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》，首次明確提出，指導地方逐步將適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目按程序納入醫保（含生育保險）基金支付範圍。

除杭州外，今年2月北京擬將門診治療中的人工授精、胚胎移植等16項輔助生殖技術納入醫保，目前還未正式實施。5月，湖南醫保局亦稱，將逐步探索醫保承擔輔助性生殖技術的支付。

內地三胎政策實施以來，福建、江蘇、廣東、江西、四川等十多個省市均提到輔助生殖，包括江西、四川在內地部分省市亦發佈過擬將生殖技術納入醫保項目的消息。

另外，上海、河北、河南、天津等12個省市都也都發布了《人類輔助生殖技術應用規劃（2021-2025年）》等促進生育的相關政策，各省市在《規劃》中表示要增加人類輔助生殖服務機構的數量。

據中國衛健委和人口協會發佈數據顯示，中國育齡夫婦的不孕不育率從20年前的2.5%-3%攀升到近年的12%-15%左右，不孕不育者約有5000萬人。作為輔助生殖的新興市場，中國或存在百億藍海市場。